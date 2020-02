Nikol Štíbrová září štěstím: Konečně našla chlapa!

Před pár dny nahrála Nikol Štíbrová fotku s tajemným fešákem a popsala jí velice vtipně: "Tak dobrý, máme ho."

Naznačila tím, že se na snímku nachází její nový partner! Sympatický cukrář Leitgeb je dlouholetý kamarád herečky a jejich přátelství přerostlo v něco víc!

"Známe se čtrnáct let, už o sobě víme delší dobu. A teď jsme si řekli, že už jsme se oťukali dost, tak to spolu zkusíme," tetelila se Štíbrová blahem nad novým partnerem! Gratulujeme k čerstvé lásce a přejeme dvojici mnoho spokojených let do budoucna!