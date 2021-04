Po nezbedném ex našla muže svých snů: Nikol Štíbrová pěje na partnera ódy

Trvalo to dlouho, ale dočkala se. Nikol Štíbrová je konečně ve svém životě šťastná. I když je v posledním stádiu těhotenství, což není nikdy nic příjemného, v partnerovi Petru Leitgebovi má oporu, jakou si vždycky přála.

I když se těhotenství mnohdy prezentuje jako snový stav, Štíbrová to vyvrací. „Ne, no. Ani teď nevnímám těhotenství jako nejkrásnější období v životě ženy, a to se fakt, fakt nechci rouhat. Nějak tuším, že většina holek to má stejně,“ myslí si Štíbrová.

„Co ale vnímám jako nejkrásnější - když čekáte dítě s někým, kdo to dítě s vámi čeká taky. Kdo v tom prostě jede s vámi, kdo se zajímá, kdo se stará,“ tvrdí Nikol z vtipného tria 3v1.

Pravdou je, že s Martinem Kynclem, se kterým má syna Matýska, to zřejmě tak skvělé nebylo, a tak si o to víc váží toho, co má teď. Petr Leitgeb ji prostě v ničem nenechá.

Štíbrová je konečně šťastná

„Automaticky váže boty, pomáhá vstát z gauče, když se rozležíte/rozložíte během třech epizod doktora House, kdo si šestkrát za noc vyslechne, že je vám tvl strašný vedro, ačkoli je v ložnici osm stupňů a on klepe kosu, ale neřekne ani slovo,“ lichotí muži, se kterým plánuje i svatbu.

„Kdo vám milostivě přenechá i svou porci hranolek z mekáče, i když vy vůbec nemáte hlad, že jo, kdo s vámi zodpovědně vybírá odsávačku na mlíko, kdo vám upřímně pochválí celulitidu na zádech,“ pokračuje ve výčtu jeho kvalit.

Prozradila, že čeká chlapečka

„No dyť víte. Prostě když se denně utvrzujete, že máte parťáka pro život. To je nejkrásnější,“ zakončuje svůj proslov. Leitgeba dlouho nechtěla představit veřejnosti, ale nakonec to nevydržela. Co ale vydržela, bylo dlouho tajit těhotenství.

Jakmile oznámila, že je těhotná, zanedlouho se rozhodla prozradit i pohlaví miminka. „Takovej ten den, kdy se dozvíte, že budete mít doma chlapy tři,“ napsala ke snímku, kde odtajnila, že čeká syna.

