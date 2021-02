Nikol Štíbrová prozradila pohlaví druhého dítěte: Vysněné dcery se nedočká!

"Vždy jsme se spolu jen bavili, líbil se mi, ale neměl o mě zájem. Až loni jsme se někde potkali a on chtěl jít na naší talk show 3v1. Řekla jsem mu, že tam chlapi nechodí, protože tam rozebíráme ženská témata a v podstatě na sebe všechno práskneme, ale on se objevil v Táboře. A asi, jak jsem na sebe všechno řekla, tak ho to konečně zaujalo a jsme spolu," řekla před časem Blesku Štíbrová.

Herečka s novým přítelem prakticky ihned začala bydlet a vrhli se společně do stavby domu za Prahou.

Netrvalo dlouho a Štíbrová oznámila radostnou novinku, že se brzy stane podruhé matkou. Vysněné dcery se ale nakonec bývalá hvězda Pojišťovny štěstí nedočká, doma bude mít třetího chlapa.