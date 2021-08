Odhodily stud! Po Veronice Arichtevě ukázala poporodní bříško i Nikol Štíbrová

Bývalá herečka a influencerka Nikol Štíbrová si vždycky uměla udělat legraci nejen z ostatních, ale klidně i sama ze sebe. Naposledy se vyfotila s větším břichem, které jí ještě zůstalo po porodu. Navázala tak na svou kamarádku Veroniku Arichtevu, která na snímku od moře bez problémů ukázala pořádnou penumatiku.

Nikol Štíbrová zrovna seděla na skluzavce se starším synem za zády a vůbec jí nevadilo, že má po posledním těhotenství o něco větší bříško. „Včera se mě snažil Radovan roztlačit na klouzačce i se všema těma poporodníma špekama. Moc to nešlo, no. Dostala jsem záchvat smíchu. Stejně jako v porodnici. Vyprskla jsem smíchy, když jsem se viděla po porodu v zrcadle," napsala influencerka k příspěvku na sociální síti.

Málem jsme si potrhaly stehy

Veselé dovádění u bazénu se ale málem neobešlo bez následků. „A jak jsem se smála, začalo se mi klepat to velký, ale prázdný břicho, a jak to viděla Martina Pártlová, začala se taky strašně smát a její břicho se najednou třáslo taky, a čím víc jsme se smály, tím víc se to celý klepalo, a čím víc se to klepalo, tím víc jsme se smály. Nešlo to zastavit, málem jsme si potrhaly stehy," prozradila sympatická blondýnka, která v červnu porodila druhého syna Tobiase. Ve stejný den se stala maminkou i Martina Pártlová, ve dvačtyřiceti letech na svět přivítala dceru Stellu.

Štíbrová, která se ještě před porodem stačila provdat za Petra Leitgeba, tak solidárně navázala na snímek Veroniky Arichtevy. Ta totiž fanouškům na fotce z dovolené ukázala svůj pupík. „Jako jo no, i takovýhle fotky si vezem domů. A jo no, mám břicho a nebojím se ho použít," zavtipkovala Arichteva, kterou si diváci nejvíce pamatují ze seriálů Slunečná nebo Vyprávěj. Dobré kamarádky se tak snaží všem příznivcům ukázat, jak ve skutečnosti vypadá mateřství. Podle jejich komentářů je vidět, že mnohem důležitější než dokonale štíhlá postava jsou pro ně děti a milující rodina.

V rolích maminek se neberou vážně

Známé trio 3v1, ve kterém kromě Štíbrové a Arichtevy působí také zpěvačka Martina Pártlová, si před časem dalo pracovní pauzu. Všechny členky, které se proslavily například parodiemi známých televizních pořadů, se teď věnují hlavně svým potomkům. Navíc je sympatické, že se ve svých rolích maminek neberou ani trochu vážně.

Pár špeků na břiše nemůže Nikol rozhodit, prázdninové radovánky si nenechala ničím pokazit.

Předtím si z drobných nedokonalostí na těle udělala legraci i kamarádka Veronika Arichteva.