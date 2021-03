Nikol Štíbrová: V šestém měsíci se nakazila covidem. Jaká jsou zdravotní rizika?

Nikol Štíbrová je v šestém měsíci těhotenství a nedávno se svým sledujícím svěřila, že ona, její syn Mathias i snoubenec Petr se nakazili covidem. Budoucí maminka nemoc nepodceňuje, jsou nějaká zdravotní rizika pro nenarozené miminko?

Nikol Štíbrová již za pár měsíců porodí druhého syna. Otcem dítěte je dlouholetý kamarád herečky, Petr Leitgeb, se kterým se přesně před rokem dala dohromady.

Štíbrová se loni stihla s Leitgebem zasnoubit a svým sledujícím prozradila, jaké příjmení chce po svatbě používat. "Leitgeb, omlouvám se. Češtinu miluji, ale přechylování mi přijde často zbytečné. Tohle asi každý dělá, jak to cítí," vysvětlila herečka na Instagramu.

Druhé těhotenství je prý pro budoucí maminku náročnější, než to první. "Psychicky jo, fyzicky je to teda divočina. Holt už mi není dvacet ani třicet, no," přiznala. Rodinné štěstí ale narušil koronavirus, kterým se hvězda 3v1 i s partnerem a synem nakazila!

Nikol Štíbrová má zatím lehký průběh korovoriru

"Hlásim, že žijem. Sice s coviďákem, ale žijem. Naštěstí máme zatim lehkej průběh. Opatrujte se, instarodino," ozvala se Nikol Štíbrová na Instagramu s nemilou novinkou.

Zatím má budoucí maminka i její rodina pouze lehký průběh nemoci, covid ale rozhodně nezlehčuje.

"Mates měl pár hodin zvýšenou teplotu a kašel, pak už nic. My s Petrem jsme takový nachcípaný, no, tak snad nás ještě nečeká nějaký překvápko, máme z toho respekt," přiznává Štíbrová.

Hrozí dětem v děloze nákaza covidem?

U nového typu koronaviru COVID-19 zatím nejsou známé přesné statistiky, ale už víme, že přenos nemoci z matky na plod je možný. Takové případy se v posledních měsících objevují po celém světě, ale podle slov lékařů se z onemocnění miminka vyléčí poměrně rychle a bez jakýchkoliv komplikací, a to i přesto, že u miminka můžeme pozorovat neurologické příznaky, podrážděnost, tělesnou nepružnost i odmítání mateřského mléka.

V komentářích u Nikol Štíbrové se ihned ozvalo množství maminek, které také prodělaly covid v těhotenství a ujistily ji, že nemusí mít obavy.

"Držte se! Také jsem to prodělala v 5. měsíci těhotenství a teď máme krásného zdravého tříměsíčního chlapečka," podpořila herečku jedna ze sledujících a nebyla sama.

"Já prodělala Covid v 8. měsíci a taky máme zdravého tříměsíčního úžasňáka," ozvaly se postupně další maminky se stejnou zkušeností.

Krásná budoucí maminka se tak nemusí ničeho obávat, její miminko není dle studií, ani zkušeností jiných žen nijak ohrožené. Přejeme celé rodině hlavně rychlé uzdravení.