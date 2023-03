Moudrá slova Bagárové čerstvé mamince: Švantnerová jí dá jistě za pravdu

Zdroj: Profimedia

Nikol Švantnerová se na Instagramu pochlubila radostnou novinkou. Ve šternberské nemocnici přivedla modelka na svět svou prvorozenou dceru a následně fanouškům na sociální sítí sdílela celý průběh svého porodu včetně detailů. Od kolegyň z branže pak kráska obdržela celou řadu gratulací a mezi nimi byl i dojemný vzkaz od Moniky Bagárové.

Nikol Švantnerová porodila dcerušku a dala jí exotické jméno. "Mia. 17. 3. 2023 v 0:19. Miluju nejvíc na světě a děkuju za takový zázrak," napsala čerstvá maminka ke snímku malinké ručičky novorozené holčičky.

Modelka se mimo jiné svěřila i podrobným průběhem příchodu dcery na svět. Vše prý začalo fenkou, která prý vycítila příchod porodu. "Tenhle tvoreček poznal, že se něco děje jako první. Dostala moji mikinu a babička přijela hlídat," rozpovídala se Švantnerová.

"Ve čtvrtek v sedm ráno mi praskla voda, kontrakce žádné, tak jsem si dala sprchu, pobalila a jeli jsme do porodnice," dodala Nikol k další momentce, kde se již ozvala sledujícím z nemocnice ve Šternberku. Následoval pak poslední snímek s pupíkem, na němž opět Švantnerová vychválila personál i prostředí porodnice a poté už se kráska již přesunula na porodní sál.

Veliká opora partnera

"První kontrakce přišly kolem 6. a kolem 9. jsme se přesunuli na porodní sál, tady ve Šternberku to mají strašně útulné," okomentovala Nikol Švantnerová snímek z lůžka, na kterém je patrné, že už začíná rodit.

Samotný porod už pak trval opravdu pouhé minuty. Otec miminka, podnikatel Ondřej Antoš, byl celou dobu Švantnerové oporou a i díky němu zvládla celý náročný proces na jedničku.

"Nakonec se vše strašně rychle rozjelo. Díky tatínkovi, který byl od začátku až do konce celou dobu se mnou. Mám alespoň vzpomínky na toto vše. A najednou v 0:19 mi na břicho položili tenhle malý zázrak," vychválila přítele dojatá maminka. Později pak ještě vysvětlila, že nerodila dlouhých sedmnáct hodin, jak se z jejich příspěvků mohlo zdát. "Jen abych to trochu uvedla, ať někoho těch 17 hodin nevyděsí. Voda mi sice praskla ráno, ale kontrakce přišly až večer, tudíž to trvalo jen pár hodin. První kontrakce cca tři hodinky, druhá doba porodní maximálně hodinka a samotný finish deset minut," popsala Nikol detailně každý okamžik dne, kdy se jí narodila malá Mia.

Pod příspěvkem se pak začaly hrnout gratulace nejen od sledujících, ale také od kolegyň z branže. Přání napsaly Sara Sandeva, Monika Marešová, Alena Šeredová, Monika Leová, Eva Decastelo, Lucie Křížková, Aneta Vignerová a mnoho dalších. "Nejkrásnější část života právě začíná. Hodně zdravíčka," vzkázala například Monika Bagárová.

