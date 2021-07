Nina Divíšková: Nedávno zesnulé babičce z Vyprávěj by dnes bylo 85 let

Herečka Nina Divišková byla oblíbenou herečkou mimo jiné i pro svůj podmanivý hlas. Diváci si ji zamilovali především jako svéráznou babi Bětu ze seriálu Vyprávěj. Jinak herečka excelovala v takových filmech jako Hra o jablko či Panelstory.

Herečka Nina Divíšková odešla 21.6. 2021, jen pár dní po Libušce Šafránkové. Toto léto je tedy, co se úmrtí známých osobností týče, velmi nemilé. Herečka podlehla Alzheimerově chorobě, kterou trpěla řadu let, ve věku 84 let. Podle informací, které jsou k dispozici, zemřela doma obklopena svými nejbližšími.

Vzhledem k tomu, že s nemocí dlouho a statečně bojovala, byli její blízcí na odchod připraveni. Její manžel, herec Jan Kačer, byl sice zdrcený, ale se smrtí své choti smířený.

„Zemřela dnes po poledni, příčinu smrti zatím neznám, teprve ji bude určovat koroner. Odešla doma, ve své posteli. Je mi to neskutečně líto,“ řekl herec pro Blesk.

První rolí bylo psychologické drama

Nina se narodila roku 1936, pár let před válkou. Před filmovou kameru se poprvé postavila v psychologickém dramatu E. Schorma Návrat ztraceného syna, kde ztvárnila mladou pacientku. A i když za svůj život nedostala mnoho velkých rolí, není snad člověka, který by ji neznal. Především pak díky jejímu podmanivému hlasu.

Hrála nejrůznější babičky, maminky, tetičky. Můžeme zmínit například filmy Vlčí bouda, Nestyda nebo Příběhy obyčejného šílenství. Tato role jí v divadelním zpracování přinesla nominaci na cenu Thálie a Českého lva.

Televizní diváci si však osobitou herečku zapamatovali především z televizních seriálů. Ať už to byl Vlak dětství a naděje, Letiště, Ulice nebo Vyprávěj, všude měla Divíšková nezapomenutelnou roli.

Divíšková milovala divadlo. Pět let hrála v divadle Petra Bezruče, dále byla pětatřicet let členkou pražského Činoherního klubu. Za tu dobu si zahrála snad všechny typy postav, co lze herečce nabídnout. Diváci ji tak měli možnost vidět jak v Čechovově Rackovi, Dostojevského Zločinu a trestu, tak ve Smočkově Podivném odpoledni doktora Zvonka Burkeho. V pozdějším věku byla úzce spjata také s Dejvickým a Švandovým divadlem.

Byla velmi oblíbená mezi kolegy

Když zemřela, truchlil celý herecký svět. Nina Divíšková byla totiž velmi milá, srdečná, vzdělaná a mezi kolegy oblíbená.

„Ach jo, strávili jsme spolu jen 5 let, ale byla to čest a štěstí. Lekce lidskosti, pracovitosti a cti. Budu posílat ty odkazy dál. Děkuji, “ řekl podle Ahaonline režisér Vyprávěj Biser Arichtev.

Na něj navázala i herečka Veronika Žilková.

"Nina mě naučila hrát divadlo a dala mi dvě rady. Abych se nikdy netočila k divákovi zadkem, a že když se líčím, tak nemusím vypadat jako Marfuša. Je to obrovská ztráta.“

Manželka herce Jana Kačera byla také matkou tří dcer. Dvě z toho se věnují uměleckým činnostem, a to herectví a tanci.

Na Ninu Divíškovou ve Vyprávěj se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube