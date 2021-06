Až do úplného konce: Nina Divíšková měla Kačera zprvu za namyšleného frajírka

Byli spolu více než 50 let. Manžele Ninu Divíškovou a Jana Kačera rozdělila až hereččina nedávná smrt. Byli symbolem spokojeného manželství, i když se ani jim pochopitelně občasné neshody nevyhýbaly. Jejich seznámení ovšem ani v nejmenším nenapovídalo tomu, že spolu prožijí mnoho krásných let.

Byli naprostou stálicí mezi páry českého šoubyznysu a jejich manželství platilo za ta nejstabilnější. Podobně jako Josef Abrhám a Libuše Šafránková, i Nina Divíšková a Josef Kačer byli mezi diváky velmi oblíbení. A bohužel stejně jako Abrhám, i Kačer se nyní musí vyrovnat se smrtí své milované manželky. Ta v posledních letech svého života bojovala s Alzheimerovou chorobou. Ve věku čtyřiaosmdesáti let pak 21. června 2021 zemřela. Vdovec Jan Kačer je zdrcený.

Manželství plné lásky

Nina Divíšková a Jan Kačer se seznámili velkou náhodou. Herečka se tedy totiž podle webu NašeHvězdy chtěla hlásit na brněnskou JAMU, ovšem akademie v tom roce neotevírala první ročníky. A tak se budoucí herečka vypravila na pražskou DAMU, kde na sebe právě s Kačerem narazili. V té době by ale asi ani je samotné nenapadlo, že se jednou vezmou. Nina dorazila ke studiu o něco později. V té době už se všichni spolužáci znali a tehdy nezkušená dívenka se jim musela představit.

Jan jen seděl v rohu a něco si maloval. Nina za ním došla a řekla mu své jméno. On ale prý ani nezvedl hlavu od stolu a Nina se urazila. Okamžitě se jí zapsal do paměti jako namyšlený mladík, se kterým nemá absolutně žádnou touhu mluvit. Jak hluboce se ale zmýlila. Je o několik málo let později, na začátku roku 1962 se Kačer a Divíšková vzali.

Idylku rozbila nemoc

Manželé spolu zplodili tři dcery a užívali si spokojeného života. Pak ale zasáhla krutá ruka osudu a Ninu postihla Alzheimerova choroba. S nemoci ovšem nebojovala jen Nina, ale i všichni kolem ní. „Nesnáším tu nemoc. Mám čím dál víc Ninu rád. Čím je hubenější, tím víc ji mám rád. Ale projevy nemoci, sobecké výkřiky a poroučení: Dej mně pivo, dej mně cigaretu! A jak se opakuje, jak zapomíná… To mě tak neobyčejně se*e, že na ni někdy i řvu,” nechal se před několika lety slyšet Kačer podle Blesku.

„Přišel jsem na to, že jsem žil s několika Divíškovejma. První byla naivka, měla sedmnáct, osmnáct let, byla z Brna, mluvila altem, a když jsem ji pozval do hospody, tak chtěla kompot a hósku. Pak to byla novomanželka v krásných šatičkách. pak přišla nádherná maminka, která se starala o tři děti. Pak byla matróna, to když se děti začaly vdávat, a teď je bába,” vzpomínal ještě před dobou v jednom z rozhovorů.

Nina Divíšková na konci života bojovala se zákeřnou nemocí

Zdroj: Youtube