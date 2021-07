Nina Divíšková odešla tak, jak si přála: Manžel popsal její poslední okamžiky

Českou hereckou scénu zasáhla další smutná zpráva. Po dlouhém boji se zákeřnou nemocí totiž zemřela ve věku čtyřiaosmdesáti let Nina Divíšková. Její rodina, která je z tragické novinky zdrcená, byla s herečkou do poslední chvíle.

Byla oblíbená, ztvárnila mnoho filmových, televizních a divadelních rolí. Úžasná herečka Nina Divíšková v posledních letech svého života bojovala s Alzheimerovou chorobou a nepřestala se prát až do svého konce. Jak uvádí Blesk, nemoc podle všeho ale nebylo přímou příčinnou hereččina skonu. Nina Divíšková zemřela nečekaně 21. června 2021. „Zemřela v poledne. Doktoři budou muset přijít na to, co se stalo,” nechal se pro Blesk slyšet manžel herečky Jan Kačer.

V obklopení rodiny

Ten zároveň uvedl, že jeho manželka zemřela přesně tak, jak si vždy přála, a to ve společnosti své rodiny. „Děkuji Bohu, že Nina odešla tak, jak si to přála. Doma, obklopena rodinou, a hlavně v klidu. Skonala ve své posteli. Poslední roky byla velmi nemocná,” oznámil se smutkem herec, jak vypadaly poslední okamžiky hereččina života. „Je to moc čerstvé. Chtěla to mít rychle za sebou. Umřela mezi námi, bylo to rychlé, klidné. Jsme ráda, že byla doma. Je to v pořádku,” svěřil se Kačer podle Blesku pro primácký pořad Showtime.

Smutnou zprávu na sociální síti potvrdila i dcera herečky, Adéla Kačerová. „21. června v pravé poledne odešla čistá a sladká, naše milovaná máma,” napsala zdrcená dcera, která je rovněž herečkou.

Manžel ji miloval celý život

Jan Kačer a Nina Divíšková k sobě vždy měli velmi blízko a jejich láska časem jen a jen sílila. O to více herec špatně snášel projevy nemoci, která se u herečky probouzela. „Nesnáším tu nemoc. Mám čím dál víc Ninu rád. Čím je hubenější, tím víc ji mám rád. Ale projevy nemoci, sobecké výkřiky a poroučení: Dej mně pivo, dej mně cigaretu! A jak se opakuje, jak zapomíná… To mě tak neobyčejně se*e, že na ni někdy i řvu,” řekl před několika lety Kačer, který trpěl společně s manželkou.

Jan Kačer a Nina Divíšková spolu trávili více než padesát spokojených let. Milovali se do poslední chvíle a měli spolu tři děti. Náhlá smrt Divíškové je obrovskou ránou nejen pro pozůstalé, ale také pro její fanoušky a českou kinematografii.

Nina Divíšková dlouhá léta bojovala se zákeřnou nemocí:

