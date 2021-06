Nina Divíšková skonala obklopená rodinou: Kačer promluvil o jejím náhlém úmrtí

Byli spolu více než 50 let. Herec Jan Kačer prožívá nesmírně smutné období. Jen před několika málo dny totiž přišel o svou životní lásku Ninu Divíškovou. Byl po jejím boku do jejího posledního výdechu. Po úmrtí manželky prozradil, jak vypadaly její poslední chvíle.

Nina Divíšková byla jednou z nejznámějších českých hereček. Lidé ji mohli vídat jak na televizních obrazovkách, tak na stříbrném plátně či divadelních prknech. V posledních letech jejího života ji sužovala zákeřná nemoc. S Alzheimerovou chorobou však netrpěla jen sama herečka, ale i její blízcí. A pak, 21. června Divíšková nečekaně ve svých čtyřiaosmdesáti letech zemřela. Celá její rodina nyní trpí, její manžel Jan Kačer ovšem uvedl, že je alespoň za jednu věc velmi vděčný.

Přesně jak chtěla

Stále není zcela jasné, co bylo příčinou úmrtí Divíškové. „Zemřela v poledne. Doktoři budou muset přijít na to, co se stalo,” svěřil se se smutkem v hlase Kačer pro Blesk. „Děkuji Bohu, že Nina odešla tak, jak si to přála. Doma, obklopena rodinou, a hlavně v klidu. Skonala ve své posteli. Poslední roky byla velmi nemocná,” dodal ještě. „Chtěla to mít rychle za sebou. Umřela mezi námi, bylo to rychlé, klidné. Jsme rádi, že byla doma. Je to v pořádku,” prozradil ještě se zlomeným hlasem podle Blesku pro pořad Showtime.

Jedna rána za druhou

Nina Divíšková odešla přesně 12 dní po úmrtí své velké kamarádky Libuše Šafránkové. S Šafránkovou a jejím mužem Josefem Abrhámem si byl velmi blízký i Jan Kačer. Oba muži teď prožívají obrovská muka nejen kvůli ztrátě manželek, ale i skvělých kamarádek.

Jan Kačer a Nina Divíšková byli manželi více než 50 let. Seznámili se již během studií na DAMU, vzali se na začátku 60. let a měli spolu tři dcery. Právě jedna z nich, herečka Adéla Kačerová, devastující zprávu o úmrtí maminky potvrdila na sociální síti. „21. června v pravé poledne odešla čistá a sladká, naše milovaná máma,” uvedla.

Náhlá smrt Niny Divíškové je obrovskou ránu nejen pro pozůstalé, ale také pro její fanoušky a českou kinematografii. V srdcích diváků už ale díky svým skvělým rolím zůstane žít navždy.

Manželé se milovali až do úplného konce

