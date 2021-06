Nina Divíšková oplývala neobyčejnou krásou, zářila až do konce svých dní

Zdroj: Profimedia, ČSFD.cz/Česká televize

Nina Divíšková byla nejen herečkou, ale i přes padesát let oddanou manželkou Jana Kačera. Kdysi si slíbili, že spolu budou v dobrém i zlém a Kačer to dodržel. Do poslední chvíle se o manželku trpící Alzheimerovou chorobou staral. Ve věku čtyřiaosmdesáti let jí podlehla.