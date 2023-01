Noc na Karlštejně stála za rozvodem Brejchové a Brodského: Láska přímo na place

Zdroj: Profimedia

Jeden z nejpopulárnějších filmů české scény Noc na Karlštejně reprízuje televize minimálně jednou za rok. Píseň Lásko má, já stůňu v podání Heleny Vondráčkové patří mezi ty nejznámější.

Film z roku 1973 se umístil v roce 2007 v anketě Nejlepší český hudební film na prvním místě. Celý film provázela hudba, která mu dokreslila nezapomenutelnou atmosféru. Mezi nimi je například i píseň Do věží, kterou zpívá Waldemar Matuška.

Milostný trojúhelník

Na place to mezi herci pořádně jiskřilo. Královský pár hráli tehdejší opravdoví manželé Vlastimil Brodský a Jana Brejchová. Během natáčení ovšem přeskočila jiskra mezi Brejchovou a Jaromírem Hanzlíkem, který hrál peška. Kvůli němu se nakonec s Brodským půvabná herečka rozvedla.

Historické chyby

Režisér Zdeněk Podskalský přiznal své pochybení v historické věrohodnosti, kvůli postavě královny Alžběty Pomořanské. Tu ve filmu hrála Jana Brejchová, podobná skutečné královně ovšem zdaleka nebyla. „Pokud bychom se měli držet dobových reálií, musela by Elišku Pomořanskou hrát Helena Růžičková a ne Jana Brejchová. Eliška přece byla žena, která podkovy ohýbala a pancíře trhala,“ přiznal režisér. I další historické pochybení se váže k ženám. To, že by ženy měly na Karlštejn zákaz vstupu, je jen pověra. Platilo pouze to, že ženy měly zakázán vstup do kaple svatého Kříže a do velké věže.

Problémy s natáčením

Samotné natáčení si prošlo hned několika dalšími technickými problémy. V době filmování probíhala totiž na Karlštejně rozsáhlá rekonstrukce, film se tak nemohl natáčet v interiérech. Musely tak vzniknout přesné kopie komnat a části kaple v barrandovských ateliérech. Nějaké scény se natáčely i na hradě Křivoklát. Problémy se objevily i u obsazování herců do filmu. Purkrabího Ješka měl původně hrát Jan Werich a Ofku zase Jiřina Jirásková. Oba ale měli v té době zákaz hraní.

Divadelní předloha

Historický muzikál Noc na Karlštejně vznikl na motivy stejnojmenné divadelní hry, kterou napsal Jaroslav Vrchlický v roce 1884. Film se od původní předlohy liší v pár maličkostech. Například ve snímku nenajdete postavu šaška Rolničky, který je intrikujícím vypravěčem celého příběhu a vlastně ví o celém dění na hradě. Autor nezapomenutelné hudby, Karel Svoboda, považoval tento film za nejlepší, ke kterému kdy skládal hudbu.

