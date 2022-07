Pozor na něj: Trojnásobný tatínek Václav Noid Bárta varuje nápadníky jeho dcer

Zdroj: Profimedia

Václav Noid Bárta se nedávno stal trojnásobným tatínkem. V jeho domácnosti je tak o další ženu navíc. K prvorozené dcerce Tereze, kterou má s modelkou Gabrielou Dvořákovou, přibyly hned další dvě holčičky, ty má se svou současnou partnerkou Eliškou Grabcovou.

Muž mezi ženami

Noid si užívá v domácnosti plné žen. To, že nemá žádného syna, ho rozhodně netrápí. Na své dcery je náležitě hrdý. "Je to úplně skvělý, já si to moc užívám," řekl Vašek Noid Bárta šťastně. "Když jsme čekali teď tu poslední Aničku, všichni se mě ptali, jestli bych chtěl konečně toho kluka, a já jsem říkal, že je mi to tak jako jedno, ale tajně jsem doufal, že to bude zase další holčička, protože si myslím, že ty holčičky donutí chlapa víc se o ně starat a víc je zaopatřit," svěřil se eXtra.cz. Zároveň v jednom z rozhovorů přiznal, že třetí dítě je jeho poslední.

Nápadníci mají utrum

Muzikálový zpěvák propadl cvičení, dokonce se zúčastnil kulturistické soutěže. Případní nápadníci jeho dcer se tak musí mít na pozoru a obzvlášť ti z hudební branže. "Jestli budou zpívat, tatínek pak bude manažer a bude s nimi jezdit a hlídat kolegy, aby se k nim chovali slušně." Jak sám přiznal je dost možné, že se dcery budou věnovat zpěvu, ty starší rády a dobře zpívají.

V poslední době se také spekuluje o tom, že ho čeká další veselka. Ženatý byl už dvakrát, poprvé si vzal zpěvačku Lucii Bílou a podruhé modelku Gabrielu Dvořákovou. Jestli bude platit staré známé přísloví do třetice všeho dobrého se uvidí až časem. Jedno je ovšem jasné, dvojnásobná matka jeho dcer Eliška si svatbu také zaslouží.