Oscar 2020: Velký přehled nominovaných filmů. Najdete si svého favorita?

Nejlepší filmová píseň

„I Can't Let You Throw Yourself Away“ (Toy Story 4) Randy Newman

„(I'm Gonna) Love Me Again“ (Rocketman) – Hudba: Elton John, Text: Bernie Taupin

„I'm Standing with You“ (Zlom) – Diane Warren

„Into the Unknown“ (Ledové království II) – Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

„Stand Up“ (Harriet) – Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo

podrobné informace o nominacích naleznete ZDE