Televizní skandály neberou konce: Náhlé čistky, zvracení i sexuální obtěžování

Českou televizí otřásly krátce po sobě tři skandály. Ve dvou z nich figurovaly jedny z hlavních tváří ČT Nora Fridrichová a Marek Wollner. Oba dva už řadu let moderují své publicistické pořady a upozorňují na důležitá témata. Dalo by se tak předpokládat, že spolu budou úzce spolupracovat kvůli společným zájmům. Opak je ovšem pravdou.

Wollner a Fridrichová na sebe vzájemně podali stížnost. Jako vítězka prozatím vyšla Fridrichová, která v televizi stále moderuje. Za to Marek Wollner oznámil na konci února nové angažmá. Po odchodu z České televize se stane hlavním editorem Týdeníku Forum. Podílet se bude také na rozvoji videoobsahu webu Forum24.cz.

Sexuální obtěžování

Odchod Wollnera souvisí s nedávným incidentem uvnitř redakce ČT, kdy byl na Wollnera podán podnět k šetření kvůli možnému nevhodnému chování. Z interního vyšetřování ČT ale nevyplynulo, že by Wollnerovo jednání neslo znaky trestného činu. Komise, kterou zřídil ředitel České televize Dvořák, vyslechla tři desítky zaměstnanců. Jejich výpovědi jsou anonymizované. Závěrečná zpráva šetření byla předána generálnímu řediteli 22. prosince loňského roku.

Šikana

Komise České televize si ovšem dlouho neodpočinula. Hned vzápětí přišlo na řadu vyšetřování moderátorky a dramaturgyně Nory Fridrichové. Tu výroky bývalých podřízených šokovaly. Fridrichová uvedla, že ji celá situace mrzí a není si ničeho vědoma. Šetření moderátorky začalo poté, co stížnost na svoji kolegyni podal Marek Wollner. Podle lidí uvnitř České televize se rozhodně nejedná o gesto, nebo pomstu. Na chování Fridrichové si její podřízení stěžovali už delší dobu.

O neprofesionálním vystupování Nory Fridrichové promluvilo šest reportérů. Nejde přitom o to, že by Nora Fridrichová, dramaturgyně a hlavní tvář pořadu, na své podřízené křičela, šlo o ponižování a šikanu. „Všichni chodili do práce, na poradu, a bylo jim špatně z toho, co bude. Normálně jsme ráno před prací zvracely,“ šokovaly výpovědí pro Seznam zprávy bývalé podřízené Fridrichové.

Reportérům na Fridrichové vadily dvě věci. První z věcí byl fakt, že bez jejího souhlasu nemohli na reportáži pracovat. Druhá věc byla spíše osobní. Moderátorce vyčítali to, že se věnuje své charitě pro samoživitelky a psaní dlouhých facebookových postů na svůj osobní profil v době, kdy má pracovat.

Škatulata, hejbejte se

Změny nastaly i v televizi Prima, kdy ze zpravodajské relace odešla Gabriela Lašková, které bylo nabídnuto místo v pořadu Showtime, to odmítla. Následně prostředí unáhleně opustila i Gabriela Soukalová. Do zpráv se z mateřské dovolené vrací Eva Hecko Perkausová, jež dostala nabídku Laškovou nahradit. Posléze se na ni strhla vlna kritiky, že připravila Laškovou o práci.

"Každému normálnímu člověku je snad jasné, že bych nikdy záměrně nevyhodila nikoho z pracovní pozice. Hlavně nejsem k takovým rozhodnutím kompetentní. Vrátila jsem se z mateřské dovolené zpět do práce, což bylo v plánu a se změnami, které jsme se dozvěděli, nikdo ze zasvěcených dopředu nevěděl, včetně mě," napsala Perkausová na Instagramu.

"Respektujeme rozhodnutí nadřízených, což dělá valná většina z vás/nás. S Gabčou jsme vždy vycházely a vycházíme, protože víme, jak se celá situace má," dodala a bezpečně se tak obhájila.