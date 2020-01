Zuzana Norisová snad NESTÁRNE! Dvacet let od Rebelů vypadá lépe než dřív!

Zuzana Norisová se zapsala u diváků hlavně svojí legendární rolí v muzikálovém filmu Rebelové! Letos to je osmnáct let od premiéry! Kdysi velmi žádaná a populární herečka se v posledních letech uklidila do ústraní a poklidně vychovává na Slovensku dceru Julinku. Její rozhodnutí opustit Prahu a věnovat se převážně divadlu a rodině považuje za dobré a nic by neměnila! Jak ale vůbec Zuzka vypadá dneska? Změnila se? Udělali jsme pro vás malý průřez jejíma fotkama až do roku 2018. Podle nás se Zuzka skoro nemění, co říkáte vy?

1 / 20 Začneme fotkou z roku 2001, Zuzka tady byla ještě hubeňoučká, byl to rok kdy vyšel její nejlepší film Rebelové!

Image drobné blondýnky si držela herečka i v roce 2002.

2002 Zuzana byla na vrcholu kariéry…

V roce 2004. Tady Zuzka trochu zkrátila účes a slušelo jí to!

2004…

2006 si Zuzka libovala v divných přikrývkách hlavy…

2007 a Zuzka v divadle.

V roce 2008 se Zuzka účastnila Stardance a byla to krásná podívaná!

Stejný rok 2008 Herečka se moc nemění.

2009

Zuzana na scéně… 2010

O rok později se Zuzka proměnila k nepoznání! Tmavší a kratší vlasy jí ale sluší! 2011

Účes jí vydržel i rok poté! Další rok se už ze Zuzky stala maminka…2012

Vlásky dorostly a společně s nima vyrostla v bříšku dcera Julinka…

Pyšná maminka rok po porodu!

2015…Zuzana nestárne a vypadá jako malá holčička…

2016 Zuzka zhubla a je v neuvěřitelné formě!

Stále jsme v roce 2016, na herečce je vidět, že jen kvete.

Tady se už blížíme do finále! Píše se rok 2018 a my nechápeme, jak to ta Zuzka dělá!

Nejaktuálnější fotka Norisové… Uznejte sami, že herečka musí mít doma stroj času! Letos jí bude 40, a dvacet let se na ní nijak nepodepsalo, je to pořád ta stejná Zuzka jako tenkrát…