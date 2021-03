Rok 2021 podle Nostradama: Předpověděl přírodní katastrofu i umělou inteligenci

Nostradamus byl francouzským lékařem a slavným prorokem, který žil už v 16. století. Za svůj život předpověděl mnoho událostí, které se opravdu staly. Vše sepsal v knize Les Prophéties de M. Michel Nostradamus, kde se i vy můžete podívat na tajemné věštby, které mají ukázat, jaký rok nás čeká.

Pokud si myslíte, že Nostradamus neměl o pandemii koronaviru ani tušení, tak se mýlíte. Ve své knize totiž mystik a prorok poukazuje právě na rostoucí epidemii, ale i na další přírodní katastrofy. Díky epidemii, která pohltí celý svět, přijde také hladomor. Lidé by se podle něj měli zaměřit sami na sebe, protože jestli někdo škodí, pak jsou to právě oni.

Další zkáza by měla projít zeměmi Západu a Lombardie. Mělo by se jednat o silné zemětřesení, které nejhůře odnese Kalifornie, kde nejsou zemětřesení nic neobvyklého. V tomto případě určil Nostradamus i přesné datum. Tato katastrofa by se měla uskutečnit 25. listopadu letošního roku. Tak uvidíme, zda k němu opravdu dojde.

Vojáci musí ochránit lidskou rasu

Letos by mělo dojít i na sílu vojáků, kteří budou nuceni ochránit lidskou rasu. Hranice našeho světa by totiž měla překročit umělá inteligence. Ta sice přinese nové možnosti, ale i hrozbu, kterou by obyčejný člověk rozhodně neměl podceňovat.

V jednom ze svědectví se také zmiňuje příchod zombíků, kteří přijdou poté, co se v Rusku objeví biologická zbraň. Ta totiž vypustí do vesmíru vir, který promění lidi právě na nemrtvé zrůdy, které ovládnou celou naši planetu.

Také by mělo dojít k velkým bitvám na moři, které však přinesou i velký zmatek na souši a přinesou velký oheň, díky kterému budou trpět především zvířata. Zde není proč pochybovat, protože sami meteorologové varují před dramatickými změnami klimatu.

Omezení prodeje v obchodech

Dle předpovědi Nostradama dojde i k omezení prodeje v obchodech, což je v současné situaci také pravdivá vize a vše se přesune do online prostředí. Lidé se tak naučí hledat levnější varianty produktů.

Rok 2021 bude také bohatý na sluneční bouře, které budou mít za důsledek klesání země a stoupání vody. To vyvolá masovou migraci a lítý boj o přírodní zdroje. Z vesmíru na nás dle Nostradama spadne nebezpečný asteroid, který přinese velké neštěstí.

Podle věštce nás prostě nečeká nic dobrého a smůla z roku 2020 nás bude provázet dál. Nezbývá nám tedy nic jiného, než doufat, že se myslitel 16. století spletl a dočkáme se také něčeho pozitivního. V dnešní nelehké době bychom to potřebovali více než kdy jindy.

Na to, kteří proroci předpověděli třetí světovou válku, se podívejte do galerie!