Notre-Dame: Jak vypadá slavná katedrála rok po požáru?

Tento pohled se nyní naskýtá všem obyvatelům Paříže. Jedna z dominant města se kvůli loňskému požáru nachází pod lešením restaurátorů. "Katedrála může být stále opravena do roku 2024," říká generál Jean-Louis Georgelin, který má rekonstrukci na starosti, "ale rozhodnutí musí být učiněna rychle."

Generál armády pověřený přestavbou Notre Dame uvedl, že je možné, aby před rokem ohněm zpustošená katedrála byla znovu otevřena v roce 2024, jak slíbil Emmanuel Macron, pokud si všichni „vyhrnou rukávy a pustí se do práce“.

Jean-Louis Georgelin dokonce tvrdí, že ani neočekávané zpoždění prací na obnovení katedrály z 13. století kvůli koronaviru nebude mít vliv na její předchozí slávu a nemusí zkrátit pětiletou lhůtu přestavby.

"Pokud budou všichni dělat, co mají, a práce bude dobře naplánovaná, je možné, že návrat bohoslužeb do katedrály v horizontu pěti let bude možným činem," řekl. "Je zřejmé, že oblast kolem katedrály v té době nebude zdaleka dokončena a možná nebude dokončena věž, ale katedrála bude opět místem uctívání a to je náš cíl."

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži ve Francii svého času zarmoutil celý svět. Oheň vypukl v dubnu minulého roku v prostoru střechy katedrály během její rekonstrukce, zcela uhašen byl po zhruba 12 hodinách. Dle českého zápisu ve wikipedii požár poničil sanktusovou věž, téměř celou střechu, část vitrážových oken a část nosných kleneb v chrámové lodi. Spolu s následky hašení také částečně poškodil vnitřní vybavení, většina vzácných artefaktů však byla zkázy ušetřena.

Od doby požáru a veřejného slibu prezidenta Macrona, že věž bude do pěti let zase stát, čelil 40-členný veřejný výbor dohlížející na restaurování v čele s Georgelinem před celou řadou výzev. Práce byly zastaveny minulé léto, protože dlouho nebylo možné odstranit kontaminaci olovem, pak znovu na podzim, kdy byla Paříž zasažena větry o rychlosti až 40 km/h. Dělníci z celé Francie, kteří se účastnili přestavby, byli naposledy posláni domů, když Francie 17. března vstoupila do přísné karantény kvůli řádění nemoci Covid-19.

Georgelin řekl, že hledá způsob, jak práce co nejrychleji obnovit alespoň částečně. Přestože je budova stále oficiálně prohlášena za „ohroženou“, monitorovací zařízení připojená k různým částem budovy ukázala, že se v posledním roce nepohybovala. Což je dobrá zpráva. Jak Notre-Dame v současnosti vypadá, zjistíte v naší galerii.