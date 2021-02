Konec nouzového stavu? "My jako hygienici to nedovolíme," říká Zdeňka Jágrová!

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek nevyhověla žádosti vlády a neschválila prodloužení nouzového stavu. Lidé se radují, že se díky tomu mohou od pondělí vrátit k normálnímu životu, ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová ale zdůrazňuje, že opatření budou platit dál, i když nouzový stav padne.

Nouzový stav padl a pro spousty podnikatelů je to zdánlivý pocit úlevy. Lidé totiž věří, že se život vrátí ihned do normálních kolejí, opak je ale pravdou.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová přiblížila v rozhovoru pro Lidovky.cz, jak hodlá magistrát města postupovat v případě, že vláda do nedělního večera nic nevymyslí.

"Pokud se do neděle nic nezmění, magistrát hlavního města Prahy je připraven vyhlásit stav nebezpečí. V podstatě se všechna stávající opatření překlopí do nových vyhlášek a adaptují se na novou situaci. Nebude to jednoduché, avšak dá se to udělat. Většina omezení pak bude pokračovat, protože v současné době skutečně nemůžeme rozvolňovat. Opatření jsou nutná. Osobně bych si velmi přála, abychom mohli žít podobně jako dříve, ale zatím to nejde," nastínila Jágrová, jaký bude v příštích dnech probíhat scénář.

Ředitelka hygienické stanice také varuje před tím, aby se občané naší republiky neradovali předčasně. Zrušit veškeré zákazy ze dne na den totiž podle Jágrové není možné a určitě k tomu v nejbližších dnech nedojde.

Zdeňka Jágrová se obává, že lidé budou po zrušení nouzového stavu porušovat pravidla ještě více, než doposud

Zdeňka Jágrová v rozhovoru pro výše zmíněný web mimo jiné poukázala na to, že špatná komunikace s občany ohledně nouzového stavu, může být pro mnohé velice depresivní.

"Nejsem psycholog. Každopádně je logické, že když se z něčeho radujete a pak jste zklamaní, že to nevyšlo, tak se to určitě odrazí na psychice. Lze očekávat, že lidé budou rozladění a zklamaní. Upnuli se k něčemu, co je naprosto nereálné. Myslí si, že s koncem nouzového stavu skončí restrikce a život se vrátí do normálu. To však, bohužel, opravdu nejde. My jako hygienici to nemůžeme dovolit. Lidé musejí pochopit, že situace související s epidemií je skutečně vážná. Je tady špatná komunikace, která nebyla přesvědčivá," tvrdí hygienička.

Na dotaz, zda mohou občané od pondělí očekávat otevření dosud zavřených služeb odpověděla Jágrová jasně: "Tak to ani náhodou, to se určitě nestane!"

Ředitelka hygienické stanice považuje zrušení nouzového stavu za problematické a zdůrazňuje, že bude pro nás těžší se v nových zákonech zorientovat.

Ředitelka hygienické stanice tvrdí, že stále mnoho lidí koronavirus zlehčuje a proto se nákaza šíří, i přes vyhlášené zákazy

"Určitě se mnohé po zrušení nouzového stavu stane složitějším. I pro běžné občany by bylo těžší se v nových nařízeních zorientovat. Situace je, bohužel, taková, že omezení jsou potřeba. Tomu se nevyhneme, a to ani tehdy, když by na území České republiky neplatil nouzový stav. Je také pravda, že hrozí, že nové vydané vyhlášky by byly snáze napadnutelné. Hygienikům by konec nouzového stavu nebyl příjemný, ale museli bychom se s tím poprat. Ubere nám to síly, které bychom mohli využít někde jinde. Jiné východisko však není, restrikce by se musely přepsat. Některá opatření by se řídila zákonem, který vyplývá ze stavu nebezpečí, další by se odvíjela od zákona o ochraně veřejného zdraví. Zatím nejsem schopná říci, co přesně bychom vyhlásili my a co přesně magistrát," řekla webu Lidovky.cz Zdeňka Jágrová.

Hygienička na závěr dodala, že k šíření nákazy dochází hlavně proto, že lidé už dlouho nařízení nerespektují a ignorují hrozbu nákazy.

"Existuje spousta faktorů, které to ovlivňují. Roli v tom určitě hraje chování lidí, kteří vážnost situace zlehčují. Epidemie trvá už dlouho, řada z nás je unavená. Stav covidových statistik také zhoršuje šířící se britská mutace, která už je v republice, bohužel, poměrně dost zastoupená. Je nakažlivější a šíří se rychleji," uzavřela Jágrová.