Roman Prymula chystá nouzový stav: Co to je a co nás čeká?

Doprava a logistika - Řidič-řidička MKD C+E 40 000 Kč

Pracoviště: Uničovská č.p. 20/12, Litovel. Kontakt je možný POUZE mailem nebo telefonicky. Česká společnost, působící více než 25 let na českém trhu, hledá kandidáta na pozici řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Co Vám můžeme nabídnout? - pravidelné přepravy - motivační finanční ohodnocení + významné odměny - spoustu zaměstnaneckých výhod - firemní akce Co požadujeme? - řidičský průkaz sk. C+E -platný profesní průkaz V případě zájmu kontaktujte p. Červenou 739 588 006 Zaměstnanecké výhody: mobilní telefon, benefitní program volání i pro rodinné příslušníky, nákup motorové nafty do osobního automobilu se slevou na firemní ČS, slevu na práci a náhradní díly při opravě osobního automobilu ve firemním servisu, školení, firemní akce