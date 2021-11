Přehled nových opatření: Kdy můžete jít do restaurace nebo na film?

Zdroj: Profimedia

Počet případů nemoci covid-19 se za jediný týden zdvojnásobil, což znamená jediné. Po letním útlumu se epidemie začala znovu vyvíjet podle rizikového scénáře. Odcházející vláda proto přijala několik opatření, která by měla šíření onemocnění zpomalit. Co všechno platí a na co si dát největší pozor?

Kdy je povinnost nosit respirátor?

V Česku je povinné nosit respirátor v hromadné dopravě, na letištích, u lékaře, v provozovnách stravovacích služeb, na koncertech, v kině, divadle, cirkuse, na sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích. Pravidlo platí pro účast na veřejné, ale také jakékoli soukromé akci bez ohledu na počet účastníků. Na pracovišti zaměstnanec nemusí mít respirátor jen v případě, že je sám. Informace o nových opatřeních jsou dostupné na webu Vlády ČR.

Nenaočkovaní učitelé s rouškou od listopadu

Pokud žáci sedí v lavicích a mezi zaměstnanci lze udržovat alespoň dvoumetrové rozestupy, pak respirátor mít nemusí. Od 1. listopadu ale mají nenaočkovaní učitelé povinnost používat roušku. Venku musí mít lidé ochranu dýchacích cest v těch případech, kdy dochází k velkému shlukování osob, například při koncertech nebo fotbalových utkáních. Výjimku mají děti, které zatím nechodí do školy. Lidé, kteří předloží potvrzení od lékaře, podle kterého nemohou nosit respirátor, mohou využívat jenom roušky. Podobnou úlevu mají rovněž zaměstnanci s náročnými profesemi, kdy je na jejich pracovišti například vysoké horko.

Snoubenci při svatbě bez respirátoru

Roušku aktuálně nemusí mít studenti, pokud sedí v lavicích nebo se nachází v prostorách internátů a domovů mládeže. Dále osoby s poruchou intelektu nebo autistického spektra či pacienti ležící na lůžkových odděleních. Pravidlo se nevztahuje rovněž na herce a zpěváky při výkonu povolání nebo moderátory a redaktory televizních stanic. Stejně tak ochranu dýchacích cest nemusí mít snoubenci během svatebního obřadu nebo sportovci při tréninku nebo zápasu.

Kdo může jít na koncert nebo do kina?

Lidé, kteří nejsou očkování ani neprodělali nemoc v posledním půl roce, od nynějška potřebují negativní test pro návštěvu koncertu, posilovny nebo posezení v restauraci. Stejně tak se musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti při cestách do zahraničí. Od 1. listopadu si už ale testy musí každý hradit sám. To neplatí pro mládež do 18 let, rozočkované osoby po první dávce vakcíny proti onemocnění covid-19 a také pro ty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat.

Co je potřeba splnit v restauraci?

Vnitřní prostory restaurací jsou otevřené, číšníci ale budou u hostů muset kontrolovat jejich doklad o bezinfekčnosti. Po usazení proto zákazníci musí předložit potvrzení o dokončeném očkování, prodělání nemoci v poslední době nebo se prokázat negativním testem. Od příštího měsíce rovněž dojde ke změně platnosti PCR testů za 7 dní na 3 dny, u antigenních pak ze 72 na 24 hodin.

Lidé mohou využít venkové zahrádky, přičemž u stolu může sedět maximálně šest osob, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Rozestupy mezi stoly musí být minimálně 1,5 metru. Také hosté na zahrádkách musí doložit potvrzení o bezinfekčnosti, prodělaném covidu nebo negativní test. Ten si mohou sami udělat na místě.

Pravidla pro návštěvu bazénu

Bazény, fitness a wellness centra mohou návštěvníci využít po předložení dokladu o negativním PCR nebo antigenním testu, potvrzení o prodělání nemoci covid-19 ne starší 180 dní nebo mít alespoň 14 dní po aplikaci druhé dávky u dvoudávkové vakcíny. U jednodávkové musí rovněž uplynout 14 dní od vakcinace.

U skupinových lekcí je potřeba, aby lidé dodržovali rozestup minimálně 1,5 metru. Počet osob nesmí překročit 20 a organizátoři o nich musí vést evidenci. V případě, že se jedná o stejný kolektiv, který se schází během volnočasových aktivit, pak už účastníci nemusí znovu předkládat doklad o očkování, testování nebo prodělání nemoci. To nadále platí u nepravidelných aktivit a proměnném kolektivu.

Změna podmínek při návratu z ciziny

Obtížnější návrat mají ode dneška nenaočkovaní lidé, kteří se budou vracet z Polska, Nizozemska a Kypru. Na takzavné mapě cestovatele se země přesunuly z oranžové barvy do červené, a představují tedy vysokou míru rizika nákazy koronavirem.

Seznam míry nákazy jednotlivých zemí přitom Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizuje každý týden. Mezi země, které momentálně vykazují nízké riziko, patří Itálie, Malta, Španělsko, Vatikán, Kanárské ostrovy, Madeira. Z mimoevropských zemí se pak jedná o Austrálii, Bahrajn, Hongkong, Chile, Jižní Koreu, Jordánsko, Kanadu, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Rwandu, Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay.

Co platí u kadeřníka nebo kosmetičky?

Služby jsou otevřeny se stejnými podmínkami, které platí v restauracích. Je potřeba předložit doklad o bezinfekčnosti. Personál ve službách musí mít nasazený respirátor.

Jak dlouho se musí zůstat v karanténě?

Lidé, kteří přišli do kontaktu s nakaženým, musí nastoupit do karantény. Ta se ovšem od 25. října zkrátila na 7 dní, pokud je zakončena negativním PCR testem, a lidé nemají příznaky onemocnění. Pokud osoba přišla do kontaktu s potvrzenou nákazou tzv. jihoafrickou, brazilskou nebo indickou mutací viru, pak musí po ukončení karantény podstoupit ještě jeden PCR test s negativním výsledkem nejdříve po 2 týdnech ode dne posledního kontaktu s nemocným člověkem.

Karanténu lze ve výjimečných případech přerušit kvůli nákupu potravin nebo venčení psa, Ministersto zdravotnictví ale doporučuje v těchto případech poprosit příbuzné, přátelé nebo využít dovážkové služby. Návštěvy vybraných nemocnic a sociálních zařízení jsou možné, pokud se lidé prokáží dokladem o bezinfekčnosti. Během návštěvy musí mít všichni nasazený respirátor, kromě dětí do 15 let, kterým stačí rouška.

Ministerstvo zdravotnictví přitvrdilo, od 25. října se zpřísňují opatření proti šíření nemoci covid-19.