Hysterický pláč a myšlenky na smrt: Nováčková v Řecku řeší covid i zemětřesení

Život v Řecku vypadal idylicky než Jitka Nováčková zažila šílené zemětřesení. Jako by nestačilo, že je nutné se vyznat v tamních protipandemických opatřeních, ale ještě musí zachraňovat svoji novorozenou dceru před přírodní katastrofou.

„Jsme v pořádku. Vyběhli jsme ven a musíme být venku. Najednou jsme vůbec nevěděli, co se děje. Bylo to strašné zemětřesení. Nevěděla jsem, jestli umřeme, jestli ta budova spadne nebo co se děje,“ snažila se mezi slzami vysvětlit svým příznivcům, co se v Řecku právě stalo.

Zemětřesení o stupni 5,9 vyhnalo lidi z domovů. Na Instagramu ukazuje plné náměstí tamních obyvatel, jenž se musí držet dál od budov.

Nováčková se bála o život

„Epicentrum zemětřesení prý bylo třicet kilometrů od nás. Nikdy jsem se tolik nebála o svůj život jako teď o Lein a Timův,“ svěřila se na sociálních sítích modelka, jenž nezapomněla otřesy natočit.

„Nevěděla jsem, jestli budova spadne, jestli nás bombardují. Myslela jsem, že jsme ve válce, a že přišel náš konec,“ plakala usedavě na videu. Kolem ní poplakávají děti i jiní dospělí.

„Budova je stará, navíc bydlíme v nejvyšším šestém patře. Další zemětřesení prý ještě přijdou. Běžela jsem ven s malou jako šílená,“ svěřila se čerstvá maminka.

Řekové jsou z opatření zmatení

„Nějaké menší otřesy se mají vracet, proto podle všeho budeme venku celý den,“ tvrdí modelka. Kromě jiného musí řešit i to, kam kvůli pandemii může a kam už ne. Sami Řekové se v tom mnohdy nevyznají. Ostatně stejně jako Češi v Česku.

„Tady taky nikdo neví nic. Vlastně se ani přesně neví, jestli můžeme projíždět mezi městy nebo mezi okresy. Policie v tom není jednotná. Jedné mé známé policie dovolila jet do vedlejšího města, a druhé řekli, že nesmí, když se ptala. Takže lidi vlastně často radši ani nejedou. My radši od listopadu neopouštíme město,“ zveřejnila svoje plány. Momentálně ji zajímá jen to, zda její rodina bude v pořádku.