Nový důkaz v kauze Johnnyho Deppa a jeho bývalky: Tajné nahrávky!

"Jeho bohatství se rychle zmenšuje," tvrdí zdroj. "Proto jasně řekl, že se k roli Jacka SParrowa vrátí jen za obrovský poplatek - 50 milionů dolarů."

Shodou okolností je to stejná částka, jakou požaduje od Amber v žalobě za pomluvu.

Johnnyho 18měsíční manželství s kráskou z Aquamana ztroskotalo v roce 2016. Během rozvodu herečka tvrdila, že je Depp alkoholik, který ji bil a způsobil jí zranění hozením mobilu do tváře! V roce 2018 napsala v The Washington Post článek o ženách, které se staly oběťmi násilného zneužívání a - aniž by pojmenoval Johnnyho - naznačila, že je bývalý sexsymbol ve skutečnosti nechutné monstrum.