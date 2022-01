Nový rok u celebrit: Romantika u Hanychové a drama u Bendové

Zdroj: Profimedia

Oslavy nového roku jsou za námi a celebrity se na sociálních sítích houfně chlubí, jak vypadal jejich Silvestr. Například Agáta Hanychová prožila romantický večer s novým přítelem, vdova po Miru Žbirkovi zavzpomínala na zesnulého manžela a Alice Bendová řešila drama se ztracenou fenkou.

Agáta Hanychová byla kdysi vyhlášenou party girl, tyto časy jsou ale dávno pryč a dvojnásobná maminka poslední roky oslavuje příchod nového roku se svými dětmi. Letos tomu nebylo jinak a Hanychová s pomocí své maminky Veroniky Žilkové jejího manžela Martina Stropnického připravila pro své potomky novoroční bojovku v lese.

U rodinné oslavy nechyběl nový objev Agáty, chirurg Andrej Nikov, se kterým randí zhruba dva měsíce. Hanychová už milence představila všem příbuzným a vypadá to, že přátelství vzniklo i mezi dětmi zamilovaných hrdliček. (Nikov je též otcem, z předchozího vztahu má dvě děti).

Po společném odpoledni se Hanychová s přítelem a dětmi přesunuli domů, kde prožili zbytek Silvestra. "Momentka mého štěstí….přeji Vám všem ať to své udržujete nebo najdete. A pokud ano, tak na tom makejme. Nic není jen tak," napsala k zamilovanému snímku.

Hanychová je po uši zamilovaná

Drama u Bendové

Veliké nervy zažila letos na Silvestra Alice Bendová, která je velikou milovnicí psů a právě kvůli čtyřnohému mazlíčkovi své maminky si nemohla hvězda užít oslavu nového roku.

Po masivním odpalování rachejtlí fenka Čili zmizela ze zahrady v Dolních Břežanech a zoufalá herečka poté na Instragramu vypsala odměnu 20 tisíc korun za pomoc s nalezením pejska. Příběh měl ale naštěstí dobrý konec.

"Přátelé, teď se vrátila domů! Štěkala a dávala o sobě vědět. Blbec náš! Všem vám chci poděkovat za hledání a ochotu sdílení. Jste zlatí," poděkovala Bendová nad ránem na sociální síti.

Pejsek maminky Alice Bendové se nakonec vrátil sám domů

Žbirková vzpomínala na manžela

Na svého nedávno zesnulého manžela zavzpomínala Kateřina Žbirková. "Přátelé a fanoušci, dnes opět použiju Mekyho větu: Happy New Year a všetko dobré do Nového roka aj ro(c)ku," napsala vdova po Miroslavovi Žbirkovi a přidala společný snímek z archívu.

Kateřině Žbirkové milovaný manžel velmi chybí

Sexy Lucie Vondráčková: Bez petard!

Novoroční pozdrav fanouškům nevynechala ani Lucie Vondráčková. Zpěvačka sdílela koláž fotek tří fotografií, na kterých je pořádně sexy. Milovnice zvířat dodala také poselství ohledně pyrotechniky.

"Užijte si jarní Silvestr. A v roce 2022 se na vás těším… A dnes snad bez petard," vyslovila hvězda na Instagramu přání, aby si lidé odpustili zbytečné děšení němých tváří ohňostroji.

Lucie Vondráčková by si přála oslavy bez strašení zvířat

Mašlíková opěvovala obnovenou lásku s Reindersem

Krásné svátky letos prožila Hana Mašlíková, která po dramatickém rozchodu našla opět cestu ke svému manželovi André Reindersovi.

"Před rokem jsme vám touhle dobou přáli každý zvlášť. Vypadalo to s námi bledě, vlastně jsme si už každý žili svůj život, ale jedna věc nás i přes to všechno spojovala, byl to nás milovaný Andreasek. On nás pojil celý ten rok, co jsme byli od sebe a on byl i tím důvodem, proč jsme se znovu našli a opět v sobě probudili lásku jako před osmi lety. Chtěli bychom vám proto popřát, abyste nikdy neztráceli naději, aby vám láska ukazovala ten správný směr, aby se vše špatné ve vašem životě v dobré obrátilo a štěstí vás neopustilo. A i když vám život přichystá nějakou zkoušku, nebo přijde zklamání, ať v sobě najdete sílu jít dál a doufat v lepší časy. Ale tím nejdůležitějším je, aby vás na cestě životem, nikdy neopustilo to nejcennější, vaše zdraví," pochlubila se modelka na Instagramu a přidala rodinný snímek.

Manželé v sobě probudili starou lásku