Arichteva září v novém seriálu, roli prvně odmítla ze zásadního důvodu

Zdroj: TV Nova

Veronika Arichteva září v novém seriálu televize Nova O mě se neboj. Příběh se odehrává kolem rozvádějící se Evy a sebevědomého právníka, který zapomene na její rozvodové stání a tím vstoupí do jejího života.

Osmidílný romanticko-komediální seriál režíroval její manžel Biser Arichtev. V seriálu se objeví celá řada známých herců, neodolatelného právníka si zahrál Vašek Matějovský a kamarádku hlavní hrdinky Patricie Pagáčová.

Role na druhý pokus

Veronika začala natáčet seriál v době, kdy měl její syn Luka rok a půl. Když se jí ozvali producenti poprvé, nabídku razantně zamítla, a to hlavně kvůli tomu, že s manželem by byli oba dva pryč a o Luku by se tak neměl kdo starat. Producenti to ovšem nevzdali a ozvali se podruhé, tentokrát jim to vyšlo.

"Měla jsem strach z toho, jak to bude Luka zvládat. Některé děti mohou trpět separační úzkostí, to naštěstí nebyl náš případ. O Luku se staraly obě babičky a kamarádka, která má bohaté zkušenosti jako chůva. Bylo těžké zorganizovat kdo kdy bude moct, aby si Luku vždy předaly a pokryly celý den. Já jsem se mu věnovala po večerech a zároveň se učila texty na další den, celé ty dva měsíce natáčení byly pro nás takové zpestření," prozradila Arichteva pro kafe.cz.

Perfektní role

Sympatická herečka v seriálu ztvárňuje roli matky dvou dětí, Evu, se kterou se život opravdu nepáře. "Líbil se mi její charakter, je taková přímá jako já. I tím, že jsem matka, jsem se do Evy dokázala vžít. Myslím, že právě díky naší podobnosti si mě producenti vybrali a jsem za to moc ráda," prozradila o roli.

Na platformě Voyo už byl odvysílán první díl, reakce diváků na sebe nenechaly dlouho čekat. Veronika přiznala, že ji fanoušci zahltili zprávami. "Po odvysílání prvního dílu už mi chodily zprávy na Instagramu. Reakce byly hezké, je dobré, že se seriál odehrává konečně v jiném než zdravotnickém prostředí, lidé potřebují obzvlášť v této době něco na oddych a takový přesně seriál O mě se neboj je."