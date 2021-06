Očkování 16+ posunuto, nastaly komplikace! Kdy se budou mladí moct přihlásit?

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek ohlásil otevření registru na očkování všem věkovým skupinám. Nastal ale problém a tak se původní termín o pár dní posouvá.

Věkové kategorie do očkovacího systému se od začátku roku snižovali každý týden o pět let, poslední měsíc se ale registr otevíral o něco rychleji.

S každou další věkovou skupinou ale podíl registrovaných výrazně klesá. Mezi čtyřicátníky například projevila zájem o očkování zhruba polovina lidí z celkového počtu.

Minulou neděli byla spuštěna registrace pro lidi ve věku 35 až 39 let a od úterní noci se mohou hlásit lidé ve věku 30 až 34 let.

Na očkování stále čekají tisíce pacientů po celé ČR

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pátek avizoval, že v neděli se rozhodne, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například jen pro skupinu lidí od 25 do 29 let.

Původně se očekávalo, že se od začátku června už budou moci registrovat všichni lidé starší 16 let. Registraci ale oddálila skutečnost, že na dávku vakcíny stále čeká poměrně velký počet zájemců!

Praktičtí lékaři po celé republice stále nedostali potřebné vakcíny a tak na očkování čekají mnohdy i pacienti v nejvíce ohrožených věkových skupinách.

Vakcíny pro šestnáctileté budou dostupné od pátku, v létě by pak měla začít vakcinace školáků druhého stupně

Očkování pro kategorii 16 plus se nakonec otevře tento pátek, tedy 4.6.2021. "Je to dáno tím, že nabíhají druhé dávky. Dostáváme nějaké dodávky, lidé chodí na druhé dávky a prvoočkovaní možná musí chvíli čekat. Proto to musíme naplánovat tak, abychom systém třeba ze dne na den nezahltili a lidé čekající na druhé dávky byli doočkováni," vysvětlil v pátek Adam Vojtěch.

V létě se pak očekává očkování dostupné pro žáky druhého stupně od 12+.