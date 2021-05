Očkování proti covidu 55+: Od středy se hlásí první lidé, i když je vakcín málo

Po seniorech, zdravotnících, pedagozích, chronicky nemocných pacientech a dalších vybraných skupinách se očkování proti covidu dočkají také osoby mezi 55 a 59 lety. Lidé, kterým již bylo 55 let, se mohou přihlásit k očkování od středy 28. dubna 2021!

Ministerstvo zdravotnictví již před časem vydalo přehled skupin, podle kterých budou mít lidé postupně nárok zažádat o vakcínu. Celý systém se řídí dle prioritního skóre a řadí se takto:

1. Osoby starší 80 let věku (prioritní skóre 13)

2. Zdravotničtí pracovníci (prioritní skóre 11)

3. Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby (prioritní skóre 11)

4. Osoby ve věku 70–79 let (prioritní skóre 7)

5. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (prioritní skóre 6) – do 28. 3.

6. Zaměstnanci kritické infrastruktury (prioritní skóre 5)

7. Osoby s chronickým onemocněním (prioritní skóre 5) – do 15. 5.

8. Pracovníci v sociálních službách (prioritní skóre 5) – do 15. 5.

9. THP pracovníci ve zdravotnických zařízeních (prioritní skóre 5)

10. Osoby s chronickým onemocněním – druhá skupina (prioritní skóre 4) – do 15. 5.

11. Osoby ve věku 65–69 let (prioritní skóre 3)

12. Osoby ve věku 60–64 let (prioritní skóre 2)

13. Osoby ve věku 55–59 let – od 28. 4.

Kde se k očkování zaregistruji?

Přihlásit se k očkování můžete na stránkách crs.mzcr.cz. Zde začněte na rozcestníku stisknutím tlačítka „Očkování krok 1: Registrace" a dostanete se tak do systému.

Registraci vytvoříte zadáním svého telefonního čísla, na které vám následně přijde SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN 1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě jako jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN 2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu rezervace.mzcr.cz. Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2. Bez zvací SMS není rezervace platná.

Co k očkování potřebuji?

K samotnému očkování je potřeba přinést občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Dle typu vakcíny pak proběhne očkování v jednom, či ve dvou termínech. Rezervace se týká termínu aplikace první dávky vakcíny, druhý termín systém přiřadí každému jedinci automaticky.

Do očkování se postupně zapojují také praktičtí lékaři. Očkování probíhá po domluvě s nimi a bez registrace přes centrální rezervační systém.

Stále více se ale ozývají pacienti, kteří sice spadají do prioritních skupin, očkování se ale zatím nedočkali. Důvodem je nedostatek vakcín, tento problém se ale snaží vláda usilovně vyřešit a slibuje, že se brzy celý proces zrychlí.

Poslechněte si názor odborníků z IKEM Praha na očkování.

Zdroj: Youtube