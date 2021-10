Třetí dávka očkování už po půl roce, ochránit by měla hlavně seniory a nemocné

Zdroj: Profimedia

Od pondělí mohou lidé dostat třetí dávku vakcíny proti nemoci covid-19 už po půl roce, doposud to bylo možné až po osmi měsících. To znamená, že do konce října bude mít v Česku nárok na přeočkování milion lidí, na konci roku pak 3,2 milionu. Ti, kteří se mohou nechat naočkovat, se to dozví prostřednictvím SMS zprávy.