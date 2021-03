Odměny pro zdravotníky: Jen tak se nedočkají, musí čekat další měsíce!

Zdravotníci ji rok denně nasazují své životy, aby pomohli v boji s koronavirem. Vláda jim již před delší dobou slíbila odměny pro zdravotníky, té se ale lékaři dočkají nejdřív v květnové výplatě. Částka, kterou stát hodlá hrdinům v první linii poskytnou, je navíc překvapivě nízká!

Loni zdravotníci v nemocnicích obdrželi za jarní měsíce navíc 75.000 korun hrubého. Odměny dostanou zdravotníci i za druhou vlnu epidemie, na peníze si ale počkají do nejméně května. "Pokud by vláda v nejbližší možné době finanční prostředky na dotační program schválila, mohly by být odměny vyplaceny nejdříve v květnu. Reálnější se ale jeví až červen," vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Podobně nespokojené jsou i nemocnice. "Celou situaci v souvislosti s odměnami pro zdravotníky vnímáme jako trapnou a naprosto nedůstojnou vůči všem zaměstnancům, kteří v nemocnici pracují," říká mluvčí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Věra Murínová a není jediná, kdo sdílí podobný názor.

"Jestli pan premiér něco slíbil, tak by to měl splnit. Na rozdíl od jarní vlny covidu kladla podzimní vlna nesrovnatelně vyšší nároky na personál. Kdyby vláda přistupovala podle tohoto klíče a referenci si vzala dle vyplacených odměn za jarní měsíce, tak na odměnu pro zdravotníky za podzim a zimu by nestačil ani upravený státní rozpočet," nechal se slyšet ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma.

Vyčerpaní zdravotníci na odměnu čekají, náměstci dostali čtvrt milionu korun

Zatímco vyčerpaní lékaři nasazující denně své životy, na vyplacení bonusu za svou práci musí čekat, někteří náměstci ministra získali na mimořádných odměnách až 250 tisíc korun hrubého. Ředitelé jednotlivých odborů si mohli za období od července do listopadu přijít i na 277 tisíc korun!

Na dotaz, jak je tato situace možná odpověděl ministr zdravotnictví Jan Blatný: "To nezáleží jenom na mně, ale toto je můj cíl, tak by to potom měli vidět v březnové výplatě v dubnu," jenže, kvůli pomalému jednání vlády se termín výplaty pro zdravotníky opět posunul.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek má jednoduché vysvětlení – vládě podle něj na doktorech vůbec nezáleží. "Nechci hodnotit práci úředníků na ministerstvu zdravotnictví. Připadá mi ale naprosto trapné, že se zdravotníci marně doprošují již několik měsíců finanční odměny za podzimní boj s epidemií," řekl pro server iROZHLAS.cz.

Za mnohdy dvacetihodinové směny dostanou lékaři pár tisíc přilepšení k výplatě

Za pět měsíců nasazení v boji první linie sice vláda poskytne 12,2 miliardy korun, pro lékaře ale bude finální přilepšení k výplatě spíše výsměchem, zvlášť pak v porovnání s bonusy pro námestky.

Zdravotníci v lůžkových zařízeních by měli obdržet odměnu 75.000 korun hrubého, nezdravotničtí pracovníci pak 30.000 korun. Odměny zdravotníci neobdrží podle výše úvazku, částka se bude odvíjet podle skutečně odpracovaných hodin v období od 1. října do 28. února.

Částky jsou navíc před zdaněním a když se vydělí počtem měsíců, které sloužili lékaři nad rámec obvyklých povinností, vyjde skutečně směšná suma. (V případě nejnižší odměny přijde lékařům cca 3000 korun na měsíc.)