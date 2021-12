Odškodnění za očkování proti covidu: Češi už požádali o stovky milionů

Zdroj: Profimedia

V Česku se od začátku vakcinace proti onemocnění covid-19 na Ministerstvo zdravotnictví obrátilo několik lidí, kteří požadují odškodnění za zdravotní újmu, jež utrpěli poté, co se nechali naočkovat. Někteří se domáhají částek ve výši desítek milionů korun.

Každé očkování s sebou nese riziko vzniku nežádoucích účinků a vakcinace proti onemocnění covid-19 není výjimkou. Mezi nejčastější obtíže, které se po očkování proti koronaviru objeví, patří bolest v oblasti vpichu vakcíny, horečka, únava, slabost, bolest svalů a kloubů a nevolnost. Podle informací webu Seznam Zprávy se k říjnu letošního roku přihlásilo více než 8 400 obyvatel České republiky, kteří na sobě nežádoucí účinky po očkování zpozorovali. Nejčastěji hovořili o banálních problémech, někteří z přihlášených se však rozhodli zažádat o odškodnění za způsobené potíže.

Tři lidé chtějí 100 milionů

Dle zákona je možné požádat Ministerstvo zdravotnictví o náhradu za potíže způsobené očkováním proti covidu-19 a právě této skutečnosti se rozhodlo využít ke konci listopadu 2021 celkem patnáct lidí. Nejméně šest žádostí podle Lidovek již ministerstvo zamítlo, jiné bude prověřovat.

Finanční částka, o jejíž vyplacení žadatelé usilují, se různí. Tři lidé požádali o odškodnění ve výši 100 milionů korun. Jiní chtějí například 950 tisíc korun, 250 tisíc, částky kolem 90 tisíc korun anebo například 2 300 korun za každý den, kdy žadatel o odškodnění nemohl v důsledku zdravotních obtíží chodit do svého zaměstnání.

Pomoci by mohl nový zákon

Na odškodnění za újmu způsobenou očkováním proti onemocnění covid-19 mají nárok hlavně ti, u kterých došlo k vážnému poškození zdraví. I ti však v současné době musí složitě dokazovat, nakolik jejich problémy souvisí právě s očkováním. To by se ale mohlo brzy změnit. Při zavedení povinného očkování by se totiž žádání o finanční náhrady pravděpodobně velmi zjednodušilo.

Ministerstvo zdravotnictví totiž chystá vyhlášku, která dokazování vážné zdravotní újmy usnadňuje tím, že přímo vyjmenovává obecně známé nežádoucí účinky předepsaných vakcín. Vyhláška se však týká jen povinného očkování a v současnou chvíli nezahrnuje vakcíny proti koronaviru. Je možné, že právě tyto vakcíny vyhláška ani zahrnovat nebude. Nová vláda chce totiž zrušit nařízení vlády Andreje Babiše, podle kterého by se lidé starší šedesáti let museli nechat od března příštího roku povinně očkovat.