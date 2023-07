Legendární dvojici pojí velké přátelství: Lábus Kaiserovi pomáhá celý život

Zdroj: Archiv

Oldřich Kaiser a Jiří Lábus nejsou jen legendární komickou dvojicí, která spolu vystupuje už od 80. let, ale jsou také nerozlučnými kamarády, kteří při sobě stojí celý život. Jak říká Lábus, byli si souzeni.

Kdo by si nepamatoval estrádní zábavný pořad, který běžel v československé televizi v osmdesátých a na začátku devadesátých let s názvem Možná přijde i kouzelník. Diváci ho milovali především díky dvěma komikům, kteří se skvěle doplňovali a na svou dobu předváděli neskutečnou show. Nešlo o nikoho jiného než o Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse.

Jiří Lábus je o pět let starší než jeho kolega Kaiser, dalo by se tedy říci, že i rozumnější. On je ten, koho neprovázely v životě žádné velké skandály, a ten, který vždy držel nad svým kamarádem ochrannou ruku. Nezatratil ho jako mnozí další ani v časech, kdy si Kaiser rozuměl s alkoholem a byl opravdu na dně. Jak v jednom rozhovoru herec s nezapomenutelným hlasem řekl, byli si prostě s Oldou souzeni a tak to bude do konce jejich životů.

Seznámili se v Ypsilonce, kde Lábus už nějaký ten čas vystupoval, než do ní nastoupil Kaiser. Oba si hned sedli a začali tvořit. Díky jejich specifickému humoru tak vznikla celá řada humorných představení, která diváky bavila dlouhá léta.

Možná přijde i kouzelník

Z divadla se následně přesunuli i do televize, kde zazářili také. V osmdesátých, ale i devadesátých letech patřili mezi komiky, které milovali všichni diváci naší republiky.

U Lábuse stojí za zmínku role Bonneaua v Lasicově inscenaci Hlava medúzy z roku 1996, za kterou dostal cenu Thálie a děti si ho jistě pamatují jako legendárního Rumburaka. I za dramatickou postavu ve filmu Amerika získal ocenění, tentokrát v podobě Českého lva. Zapomenout však nesmíme ani na Lábusův charakteristický hlas, který propůjčil Marge v animovaném seriálu Simpsonovi.

Kaiser zase debutoval v Kachyňově poetickém snímku Láska. Jeho další repertoár čítá například letní romanci po boku Daniely Kolářové Setkání v červenci, Revue na zakázku nebo Komediant. Úspěch slavil i v komediích Líbáš jako Bůh a v jejím pokračování Líbáš jako ďábel.

Českého lva si zasloužil jen jeden z nich

V několika filmech si dokonce zahráli spolu, i když v některých se na place ani nepotkali. Třeba v komedii Slunce, seno, erotika, kde hrál Lábus živočicháře z JZD a Kaiser italského mafiána. Spolu se také objevili ve snímkách Velká filmová loupež nebo v zapomenutém Revue na zakázku. Za film Klauni byli dokonce oba nominováni na Českého lva, sošku si ale nakonec odnesl Lábus.

V soukromém životě jsou herci velcí kamarádi, kteří na sebe nedají dopustit. Když byl Kaiser závislý na alkoholu a dělal jeden přešlap za druhým, byl to právě Lábus, který mu pomáhal, a nebýt jeho obětavosti, Oldřich by nejspíš zle skončil. Tahle nerozlučná dvojice si prostě poradila s každou situací a nesnází.

"S Oldou jsme toho zažili už víc než dost. S ním je to přátelství nejen herecké, ale hlavně lidské,“ prohlásil několikrát Lábus. O vztahu s kolegou mluví jako o manželství. „Když potkáte toho pravého, po prvních pár minutách máte pocit, že se znáte celý život. Takhle jsem to měl od začátku s Oldou já,“ dodal podle webu Nasehvezdy.cz.

