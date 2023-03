Hrdina Oldřich Nový: Adoptivní dceru ukrýval u známých, zachránil jí život

Zdroj: Profimedia

Oldřich Nový byl považován za velkého svůdníka a milovníka. Bylo tomu ale tak jen v profesním životě, jelikož dostával určitý typ rolí. Točil sice s nejkrásnějšími ženami té doby, bezmezně však miloval svou židovskou manželku, kterou se za války snažil ochránit.

Nejpopulárnější prvorepublikový herec Oldřich Nový byl považován za svůdníka na plátně i v soukromí. Nebyla to ale vůbec pravda. Sice natáčel milostné scény s takovými kráskami jako byla Lída Baarová nebo Adina Mandlová, ale nechávalo ho to chladným. Byl věrný své manželce Alici.

Než si ji Nový vzal, chodil s ní osm let. Nakonec ho v červnu 1936 její otec, židovský bankéř, ke svatbě donutil. Slíbil mu totiž na oplátku, že mu pomůže se stavěním divadla. Po roce se v rodině objevilo malé děvčátko, dcera Jana. Nikdo však netušil, jak se do rodiny dostala, když Alice nebyla těhotná.

Začalo se tedy spekulovat o hercově nevěře s Hanou Vítovou, která byla Nového blízkou přítelkyní. Ta dokonce šla Janě za kmotru a trávila s ní spoustu času. Vítová však nikdy na nařčení nereagovala a Nový se k žádnému vysvětlování také neměl. Pravda nakonec vyšla najevo až mnoho let po Oldřichově smrti. Jana se narodila jako Blažena Jakešová a skončila v sirotčinci, odkud si ji manželé vzali.

Neměli vlastní dítě, obávali se dědičné nemoci

Dodnes se však neví, proč to tenkrát manželé udělali a neměli děti vlastní. Říká se, že se Alice obávala, že by její děti mohly trpět schizofrenií, která byla v její rodině dědičná. Vždyť i sama Alice s touto nemocí později bojovala. Jana tedy byla brána, jako by byla jejich.

Oldřich ji miloval z celého srdce. Četl jí pohádky, staral se o ni a působil jako starostlivý otec. Na rozdíl od matky Alice, která na ni prý žárlila. Manželé se kvůli výchově často hádali a na Janě se to prý podepsalo. Když jí bylo lehce přes dvacet let, Alice ji vyhodila z domova. Jana se tehdy přestěhovala do Brna, kde se vdala a do Prahy se nevrátila dlouhých sedmnáct let.

Po smrti manželky se o něj adoptivní dcera starala až do smrti

Za války se o rodinu Nový staral vzorně a nedal na ně dopustit. I když byla Alice Židovka, nerozvedl se s ní. Nakonec ale i on tím pádem skončil v roce 1944 v koncentračním táboře. Předtím však stihl odvézt milovanou dceru Janu ke svým známým, kde se schovávala až do konce války.

Když Alice zemřela, Nový zůstal sám. Dcera Jana však otci nezapomněla, jak se o ni v dětství staral, a když se dozvěděla o matčině smrti, za otcem se v roce 1977 do Prahy vrátila. Oldřich Nový nakonec zemřel v roce 1986 a byl pochován na Olšanských hřbitovech.

Zdroje: Rozhlas, Reflex