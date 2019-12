Oldřich Nový: Tajemství adoptované dcery a nemoc zlé macechy!

Jana se od adoptivních rodičů vdala do Brna, kde strávila téměř dvacet let. Když ale její otec Oldřich Nový umíral, vrátila se do Prahy prožít s ním poslední chvilky. Macecha Wienerová už byla v té době po smrti.

Herec trpěl dědičnou rozedmou plic, která se mu velmi zhoršila během nucených prací v koncentračním táboře. Nový dělal ve vápencovém dole, což jeho stavu rozhodně nepomohlo.

Poslední dny trávil zavřený ve svém bytě a nepřál si, aby ho někdo viděl. On i jeho dcera Jana jsou pohřbeni na Olšanském hřbitově ve společné hrobce…