Oldřich Vízner slaví narozeniny: O známého proutníka se nemá kdo starat!

Šokující přiznání Víznera nesla jeho partnerka Vendulka velmi těžce. Kdo by předpokládal, že se hercovi v téměř sedmdesáti letech zapálí takto kolena!

Křížová se po rozchodu za nějaký čas objevovala po boku neznámého fešáka, jehož totožnost odmítala prozradit, k velkému zvratu ale došlo vloni v zimě, kdy se Vízner ve Fakultní nemocnici Motol musel podrobit totální endoprotéze kyčelního kloubu, a místo mladé milenky, ho do nemocnice vozila Vendula!

Podivné ale bylo, že dvacetiletá múza herce se z ničeho nic vypařila a on o ní přestal záhadně mluvit. Podle všeho to vypadá, že dostal od milenky kopačky a snažil se o návrat ke své věrné ženě, která ho posledních dvacet let držela nad vodou. Zda mu ale dokáže odpustit, je skutečně ve hvězdách. Vízner by totiž mohl na své "výměny manželek" slušně doplatit. Věk je totiž neúprosný a trávit čas sám na stáří asi nebude nejlepší plán. Necháme se překvapit, jak to celé dopadne. Každopádně přejeme hercovi krásné narozeniny a hlavně zdraví!