Oldřich Vlach chtěl kvůli bolestem vše skončit: Došel bych k oknu a skočil dolů

Zdroj: Profimedia

Oldřich Vlach bojuje dlouhé roky s vážnými problémy s páteří. Lékaři mu nejprve diagnostikovali rakovinu a až později se ukázalo, že šlo o bakteriální zánět, který herci napadl a zničil dva krční obratle. Vlach se po letech v pořadu 13. komnata přiznal, že dokonce tehdy uvažoval kvůli nesnesitelným bolestem o sebevraždě.

Oldřich Vlach dlouhé roky statečně bojuje s osudem a jak se svěřil v pořadu 13. komnata, několikrát si sáhl na samé dno. Vše začalo nenápadnými bolestmi zad, které se začaly velice rychle stupňovat.

"Bolesti vzadu pod krkem začaly pozvolna. Stupňovalo se to, až z toho byla šílená bolest, téměř nesnesitelná. K tomu jsem měl stále zvýšenou teplotu. Jel jsem do špitálu. Nějaký pan docent mi tam řekl, že to je ústřel a že to bude dobré. Že mám jezdit každé ráno na injekci a dá mě dohromady. Tak jsem jezdil do nemocnice, do divadla na zkoušky a domů," vzpomíná herec a dodává, že musel v té době zrušit několik představení. Jeho zdravotní stav se ale zhoršil natolik, že se Vlach jednoho dne probudil ochrnutý.

"Jednoho dne jsem však zjistil, že nemohu chodit. Nohy mě vůbec neposlouchaly. Myslím si, že vydržím dost, ale bolest páteře byla k nepřežití a k nevydržení. Stačil opravdu jen minimální pohyb a myslel jsem, že se zblázním," vrací se herec k nejhoršímu životnímu období. Lékaři Vlachovi tehdy navíc mylně diagnostikovali rakovinu a dávali mu jen pár týdnů života.

Došel bych k oknu a skočil dolů

"Byl jsem úplně ochrnutý. Honilo se mi tehdy hlavou a zvažoval jsem, že kdybych měl sílu a mohl chodit, došel bych k oknu a skočil dolů, než takové trápení," přiznává Oldřich Vlach po letech.

Nakonec se ale ukázalo, že nemá herec rakovinu, ale bakteriální zánět, který mu napadl a zničil dva krční obratle. Kvůli tomu musel podstoupit několik operací zad a v roce 1998 se podrobil zásadnímu zákroku, při kterém mu lékaři vzali kus kosti z pánve a pomocí štěpu a titanových částí mu nahradili nefunkční obratle. Úleva od bolesti ale neměla dlouhého trvání, po pár letech na tom byl opět stejně.

V té době se Vlach loučil se životem a nevěřil, že by se jeho stav mohl ještě zlepšit. Nakonec mu pomohly rehabilitace v Kladrubech. Za záchranu života ale prý herec nevděčí pouze lékařům, ale hlavně své manželce Janě, která vždy stála po jeho boku.

Rodinné štěstí a osudová láska

Oldřich Vlach se svou manželkou Janou nikdy neměl děti, o to více je ale jejich pouto silnější. Právě ona byla jeho vrbou a herec proto o své ženě mluví v samých superlativech.

"Nedá se ani popsat, co všechno pro mě má žena udělala. Když jsme byli mladí, to byly samozřejmě jiné radovánky. Zestárli jsme spolu, a tak teď mohu říct, že je to úžasný parťák do života, o kterého se můžu vždycky opřít. Rodinné štěstí. A asi i osudová láska. Když život hezky klouže, tak umí dobře žít každý blbeček. Ale pak vás to někdy najednou skřípne a jen v takovou chvíli poznáte opravdového parťáka," pěje Vlach na svou ženu samou chválu.