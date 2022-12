Olga Lounová si mateřství užívá naplno, v těhotenství ji ale sužovaly obavy

Zdroj: Profimedia

Olga Lounová se teprve před pár týdny stala hrdou maminkou nádherné dcery, které dali s partnerem krásné exotické jméno Arianne. Zpěvačka si mateřství nemůže vynachválit a naplno si jej užívá, nedávno ovšem přiznala, že se jí během těhotenství hlavou honily ne úplně pozitivní myšlenky.

Zpěvačka Olga Lounová se před měsícem ve svých jedenačtyřiceti letech dočkala svého vůbec prvního potomka, kterého přivítala na světe společně se svým partnerem Janem. Zamilovaná dvojice se dočkala dcery, ze které jsou oba nadšení. „Zazněla pro mě ta nejkrásnější árie na světě a to z tvých maličkých úst. Vítej Arianne. Vítej do našich srdcí, kam jsi patřila odjakživa. Vítej do rodiny. Nemohla jsem se dočkat, až tě budu držet v náručí, a přesto mi došla slova, když se tak stalo. Jsi zázrakem, darem a nekonečnou láskou,” napsala zpěvačka po porodu na svůj Instagram.

Zvláštní myšlenky

S dcerou na světě prožívá zpěvačka tu největší radost. Je ale pravdou, že během těhotenství ji čas od času přepadaly myšlenky, které rozhodně plné štěstí a pozitivity nebyly. To ostatně reflektuje i ve své písni Memento Mori, což lze přeložit jako Pamatuj na smrt, která se nachází na jejím stejnojmenném albu.

„Je to hrozně zvláštní situace. Já jsem otěhotněla a byla jsem tak plná toho novýho života, že jsem si najednou uvědomila i tu svoji smrtelnost a napsala jsem píseň Memento Mori,” uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz.

Strach z budoucnosti

Přestože Olga Lounová prozradila, že žádnou depresí v požehnaném stavu netrpěla a udržela si svůj optimismus, jistý strach přece jen pociťovala. „Necítila jsem vyloženě depresi, ale říkala jsem si, že se narodí, bude teď se mnou celý život a já doufám, že tu budu co nejdéle s ní, protože jsem přece jenom starší maminka, tak abychom to spolu zvládly až do toho konce,” řekla zcela otevřeně. Tyhle myšlenky jsou už ale naštěstí pryč a zpěvačka si užívá mateřství plnými doušky.