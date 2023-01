Neobvykle využitá placenta Olgy Lounové: Obraz, tinktura a sušené kousky

Zdroj: Profimedia

Oblíbená zpěvačka Olga Lounová porodila své první dítě. Na dceru se těšila velmi dlouho a nyní si tak po právu mateřství užívá. I Olga jde s dobou a podlehla trendu výrobků z placenty. Ze svého porodu si tak odnesla celou řadu věcí.

Na svých instagramových stories se pochlubila obrazem, který vznikl obtisknutím její placenty. Další z věcí, kterou si odnesla, byla tinktura, zbytek placenty si usušila.

Dojemné vyznání

Olga se dcerky Arianne dočkala ve svých jednačtyřiceti letech. O radostnou novinku se podělila na svém Instagramu. "Zazněla pro mě ta nejkrásnější árie na světě a to z tvých maličkých úst. Vítej Arianne. Vítej do našich srdcí, kam jsi patřila odjakživa. Vítej do rodiny,“ připsala ke svému příspěvku. "Nemohla jsem se dočkat, až tě budu držet v náručí a přesto mi došla slova, když se tak stalo. Jsi zázrakem, darem a nekonečnou láskou. Ty moje holčičko milovaná, udělala jsi mě maminkou a já si jen přeju, ať jsi ta nejšťastnější bytost ve vesmíru," dodala.

Výrobky z placenty

Zpěvačka následně překvapila fanoušky tím, že i když se jednalo o první porod, nebála se odejít hned pár hodin po něm z porodnice domů. "Rodili jsme ambulantně, což znamená, že po pár hodinách po porodu a první kontrole miminka a maminky, pokud je vše v pořádku, tak jedete domů," prozradila. To ovšem nebylo to jediné, co fanoušky překvapilo. Olga si z porodu odnesla celou řadu věcí. Ve svých stories se pochlubila obrazem, který vznikl obtisknutím její placenty. Ačkoliv jde o poměrně neobvyklou záležitost, existují porodnice, které takovou službu nabízí. Obraz pro ni vytvořila porodní asistentka Natálie Sedlická. Následně také prozradila, že si z placenty nechala udělat tinkturu a zbytek kousků usušila.

Placentová tinktura obsahuje vitamíny, minerální látky, hormony a kmenové buňky je také velmi dobrým prostředkem na posílení imunity. Tinktura redukuje příznaky PMS a později v životě příznaky menopauzy, vyvažuje také poporodní hormonální výkyvy.

Pojídání placenty

Mezi českými hvězdami je oblíbené pojídání placenty. Herečka Míša Tomešová otevřeně mluvila o tom, jak jí pojídání placenty pomohlo. "První týden jsem byla celá bolavá a nateklá. Bolelo to, ale já jsem si nechala zpracovat svou placentu a brala jsem z ní kapsle. To mi určitě udělalo psychickou pohodu," prozradila pro AHA!. Mezi další hvězdy, které svou placentu po porodu ochutnaly, patří například Eva Burešová, Lilia Khousnoutdinova, Kristýna Leichtová a Andrea Kerestešová.