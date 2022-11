Olga Lounová popsala pocity po porodu: Zazněla ta nejkrásnější árie

Zdroj: Profimedia

Olga Lounová se stala maminkou. Krásnou novinkou se zpěvačka pochlubila na sociální síti. Svého prvního potomka má s hokejovým trenérem Janem Kreglem, kterého poprvé přestavila veřejnosti společně s odhalením těhotenství. Šťastní rodiče vybrali pro dceru krásné zahraniční jméno.

Olga Lounová porodila zdravou, tříkilovou holčičku. Zpěvačka své první těhotenství dlouho tajila a radostnou událost veřejnosti prozradila až ve videoklipu k písni Patříme k sobě, kde kromě rostoucího bříška ukázala vůbec poprvé i svého partnera Jana Kregla.

Novopečení rodiče nakonec vybrali holčičce netradiční jméno. "Zazněla pro mě ta nejkrásnější árie na světě a to z tvých maličkých úst. Vítej Arianne. Vítej do našich srdcí, kam jsi patřila odjakživa. Vítej do rodiny. Nemohla jsem se dočkat, až tě budu držet v náručí a přesto mi došla slova, když se tak stalo. Jsi zázrakem, darem a nekonečnou láskou. Ty moje holčičko milovaná, udělala jsi mě maminkou a já si jen přeju, ať jsi ta nejšťastnější bytost ve vesmíru. A tatínek ti přeje, ať si tu jízdu pořádně užiješ, protože jestli budeš jen trochu po mamince, tak se nudit nebudeš. Arianne 50 cm, 3160 kg," pochlubila se Lounová na Instagramu.

Hvězdě se okamžitě začaly v komentářích hromadit gratulace od kolegů z branže i fanoušků, za které novopečená maminka později poděkovala.

Je to hluboké a citlivé období

"Děkuju za všechna přenádherná přání. Jste opravdu úžasní. Zdravím všechny maminky i táty a jejich dětičky a přeju vám všem štěstí a zdraví na oplátku," radovala se Olga Lounová z četných přáníček.

"Prosím média, aby ctila tuhle překrásnou událost a dopřála naší rodince tuhle realitu v klidu a pozitivně naladěnou. Je to velmi hluboké a citlivé období, které se musí opečovávat. Děkuji mnohokrát. Děkuju i za dárky všem přátelům, které se teď budou hodit," dodala zpěvačka.

Lounová v těhotenství nafotila sérii sexy fotografií pro Playboy a své bříško před porodem ještě stihla zvěčnit na snímcích, kde nechyběl její partner Jan Kregl. Rodičům malé Ariannky gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví.

Olga Lounová září štěstím