Lounová s těhotenstvím odhalila i kus soukromí: V den oznámení přišla tvrdá rána

Zdroj: Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia

Olga Lounová oznámila novou písní světu radostnou novinku. Zpěvačka je v pokročilém stádiu těhotenství a brzy přivede na svět prvorozeného potomka, jehož pohlaví zatím tají. Lounová chtěla zprávu sdílet na sociálních sítích už v pátek, kvůli úmrtí Hany Zagorové se ale rozhodla informaci odložit.

Olga Lounová o víkendu prozradila prostřednictvím nového videoklipu Patříme k sobě krásné tajemství. "Chtěla bych se s vámi podělit o jednu věc… Leží mi na srdci už mnoho měsíců. Více ve videu," napsala zpěvačka na Instagramu.

Hvězdě se podařilo rostoucí bříško skrýt před veřejností několik měsíců a s partnerem Janem Kreglem už dokonce znají pohlaví miminka. To si ale dvojice zatím nechává pro sebe.

Lounová si své soukromí obvykle bedlivě střeží, ve svém nejnovějším díle ale do něj nechala fanouškům poprvé nahlédnout, a o to více je pro ni píseň osobní.

V klipu hraje celá rodina

"Tohle je asi můj nejintimnější videoklip, ale moc bych se o to s vámi chtěla podělit. Patříme k sobě je píseň pro všechny, kteří berou lásku jako důležitou část svého života. Ať už s někým strávíte jen pár nádherných let, stojí za to se o to stále pokoušet," píše v popisku k nového klipu Olga Lounová, která s Janem Kreglem žije už roky, na veřejné akce ale chodí zásadně bez partnera.

"Tento videoklip je mou srdeční záležitostí. Nejen proto, že tam hrají moji rodiče, moje sestra Eliška a úžasná kamarádka Anetka a holčička mojí nejlepší kamarádky, ale taky láska, kterou nosím již mnoho měsíců pod srdcem," vysvětlila budoucí maminka.

Původně chtěla Lounová světu oznámit radostnou novinku o den dříve, vzhledem k úmrtí Hany Zagorové si ale museli fanoušci na video počkat.

Odložení kvůli úmrtí

"Moc mě to mrzí, ale vzhledem k dnešnímu smutnému odchodu dámy české hudební scény nám přišlo nevhodné zveřejňovat nové video. Nechť je tento den věnován památce Hany Zagorové," vysvětlila Olga Lounová, proč premiéru odložila.

"Ať je vám, Haničko, země lehká! Nechala jste tu po sobě mnoho nádherných písní a radostných vzpomínek, přesto s vámi pro dnešní den slunce zhaslo. Obloha pláče a s ní srdce milionů…" dodala.