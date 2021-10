Prstýnky jsme zapomněli a nemáme fotky, Olga Matušková se znovu provdala

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Olga Matušková se v tichosti znovu vdala. Po pětiletém vztahu si na Floridě, kde dlouhodobě žije, vzala Jiřího Plannera. Ten kdysi pracoval jako provozní divadla Semafor a patřil k nejlepším kamarádům zesnulého manžela Waldemara Matušky. Svatba se konala už v květnu, novomanželům se ale podařilo sňatek dokonale utajit.

Olga se s Jiřím poprvé potkala v polovině sedmdesátých letech v New Yorku, kde vystupovala se svým manželem Waldemarem. Když pak Matuškovi kvůli komunistickému režimu v roce 1986 emigrovali do Ameriky, s Jiřím a jeho ženou Janou se často navštěvovali, a dokonce společně investovali do nemovitostí. Matušková to řekla v rozhovoru pro deník Blesk.

Spojil nás stejný osud

Partneři se začali sbližovat poté, kdy oba ovdověli. Zatímco Olga před dvanácti lety pochovala milovaného Waldu, Jiří po zhruba sedmi letech přišel o manželku Janičku. "Spojil nás vlastně stejný osud. Odchodem Waldemara se mi změnily životní hodnoty," vysvětlila Olga.

Šestaosmdesátiletý Jiří Planner požádal o čtrnáct let mladší Olgu o ruku už před dvěma lety, zpěvačka ale jeho návrh zpočátku moc vážně nebrala. "Myslela jsem, že je to legrace. Tak mě to vlastně hned jenom rozesmálo. U něj člověk mnohdy neví, kdy vtipkuje. Teď už jsem si na to zvykla," popsala Matušková zásnuby.

"Vzali jsem se, když už jsme byli rozhodnutí spolu strávit zbytek života. Ve dvou se to táhne líp. Jsme rádi, že jsme se našli. V našem věku jsme už ale nechtěli mít svatební obřad. Nechtěli jsme ale hlavně svatební dary, protože se musíme spíš věcí zbavovat. Proto jsme o našem záměru mlčeli," vysvětlila Olga důvod, proč o sňatku prakticky nikdo nevěděl.

Dvojice si v soudní budově nejdříve nechala vystavit svatební certifikát. Pak musela Olga s Jiřím čekat tři dny, než mohli předstoupit před oltář. Podle Matuškové mají snoubenci v Americe vždycky určitý čas, aby se rozhodli, jestli se opravdu chtějí vzít.

Zapomněli jsme prstýnky i mobily

Veselka prý proběhla hodně narychlo, novomanželé dokonce ani nemají žádné fotky na památku. "Až tak jsme spěchali, že jsme si doma zapomněli i snubní prstýnky a oba mobily, takže nemáme ani žádné fotky," popsala Matušková a dodala, že i tak si slavnostní chvíli obrovsky užila.

Protože se ale partneři brali ve zralém věku, museli si takovou událost zpracovat i sami v sobě "Nevěřili jsme, že jsme se vzali. Vždyť Jirka žil s Janičkou téměř 50 let a já s Waldou téměř 40!" řekla Blesku Olga. Waldemar Matuška se s Jiřím Plannerem seznámil v roce 1953 v Karlových Varech, kde oba hrávali po večerech v místních barech.

"Walda se tím živil a Jirka si hraním na klavír přivydělával ke své práci v laboratoři. Pak se zase sešli v Semaforu, kde Jiří byl provozní ředitel. A z Waldy se stala hvězda," doplnila Matušková.

Olga s manželem Waldemarem a synem Waldíkem v 80. letech.