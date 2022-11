Olga Matušková popsala sbližování s druhým manželem: Obávala se reakce syna

Zdroj: Profimedia

Po smrti Waldemara Matušky byla jeho manželka Olga dlouhé roky sama. A sám byl také její dobrý kamarád a zároveň kmotr jejího syna Waldemara mladšího, Jiří Planner, který rovněž o svou manželku Janu přišel. Slovo nakonec dalo slovo a Olga a Jiří se vzali. Než se tak ale stalo, měla vdova po hudebníkovi obavy z toho, jak bude nečekané sblížení vnímat její syn.

Olga Matušková po boku svého manžela Waldemara Matušky strávila desítky let. Když pak v roce 2009 zpěvák odešel do hudebního nebe, pro Olgu šlo o obrovskou ztrátu. Následně byla dlouhou dobu sama. Na lásku ale naštěstí nezanevřela a před rokem se podruhé vdala. Vzala si Jiřího Plannera, dobrého kamaráda svého zesnulého muže a zároveň kmotra jejich syna Waldemara mladšího.

Nevěřila, že se znovu vdá

„Já jsem si nikdy nemyslela, že se vdám. Ani po pěti, šesti, sedmi letech jsem si nemyslela, že se vdám. A vlastně jsem se ani bývala nechtěla vdát, ale tohle bylo takové jakoby vyústění života,” nechala se Olga Matušková slyšet v pořadu Na kafeečko.

Olga a Jiří se dali dohromady několik let poté, co zemřela jeho manželka Jana. „Jirka byl v LA sám a já byla taky sama. Tak jsme ho pozvali jako kmotra, aby přijel na Vánoce. Nic mě nenapadlo a pak se to pomaloučku vykřesalo,” prozradila ještě vdova po Waldemaru Matuškovi, jak začala její nová láska.

Obávala se syna

Přestože byla Olga opět v životě šťastná, právem se obávala toho, jak bude na její lásku s nejlepším kamarádem jejího zesnulého manžela reagovat syn Waldemar mladší. Naštěstí se ukázalo, že byl strach naprosto zbytečný. Waldík, jak Olga synovi říká, jí totiž vyrazil dech. „Já jsem mu řekla, že možná ten Jiří vstoupí do našeho života, a on se tak zamyslel. Pak se na mě podíval a řekl: ‚Maminko, vždyť nám ho táta vybral!’,” usmívala se Olga Matušková, která žije svůj život naplno i po smrti manžela.