Velké stěhování: Vdova po Waldemarovi Matuškovi má nového chlapa

Její syn Waldemar jr. volit ale nemohl. Za dlouhý čas, co v Americe žije, si ještě nebyl schopen vyřídit občanství. Žije převážně v New Yorku a za svou maminkou pravidelně létá.

Na Floridě je samozřejmě v dnešní nelehké době lépe než ve velmi ohroženém New Yorku, proto tam tráví rodina společně co nejvíce času. Sluníčko, oceán a láska, to je to, co oba partnery, kteří jsou v rizikovém věku, drží fit a vitální.