Teď je to mnohem těžší, vdova Olga popsala, jak se jí žije bez Jiřího Menzela

Od smrti oscarového režiséra Jiřího Menzela uběhl přesně jeden rok. Vdova Olga na svého muže zavzpomínala zveřejněním dojemných fotek, které ukázaly, jak moc se manželé během svého vztahu milovali a podporovali.

Když se Olga seznámila s Jiřím Menzelem, bylo jí pouhých devatenáct. Přesto spolu strávili více než dvacet let a do poslední chvíle na sebe nedali dopustit. Na svou životní lásku Menezelová myslí prý velmi často.

Počítali jsme dny, kdy se nevidíme

"Když jsme se jeden druhému kamkoliv vzdálili, vždycky jsme počítali dny, jak dlouho se neuvidíme…. A já stále počítám. Jen tentokrát je to strašně dlouhý… dnes je to 364 dní," okomentovala neznámé fotografie krásná produkční na sociální síti.

Snímky vznikly před sedmi lety během vzpomínek na Menzlův oscarový snímek Ostře sledované vlaky. Černobílé momentky jsou přitom nejen plné něhy a pevného pouta, které mezi partnery panovalo, ale nepostrádají ani vtip a nadsázku. Na jedné fotce totiž Olga drží svého muže v náručí.

"Jaký to byl vlastně bezstarostný život, kdy všechno se zdálo být nesmrtelné a navěky. Ale teď to je jiné. Mnohem těžší. Tahle zkušenost…. Moje první. A rovnou jsi to byl ty, Jiřinko. V objetí až do samého konce. V dobrém i ve zlém. Stále jsme si byli oporou. Jednou jsi držel ty mě, pak já zase tebe," pokračovala Menzelová.

Měli jsme kliku, že jsme byli spolu

Známý režisér, který natočil filmy Na samotě u lesa nebo Vesničko má, středisková, byl po zánětu meningitidy dlouhou dobu upoutaný na lůžko. Protože byl jeho organismus už hodně oslabený, osudný se Menzelovi stal covidový zápal plic.

"Bylo to výjimečný. Ve všech možných ohledech. A jak jsi říkával, měli jsme velkou kliku, že nás dal život dohromady. Děkuju za tebe, Jiřinko. Zůstáváš hluboko v mojí mysli i v srdci. Navěky. Láska nikdy neumírá," uzavřela vdova.

Olga žila s manželem ve volném vztahu. Jiřímu například nevadilo, že má jeho žena děti s jinými partnery.