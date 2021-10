Romantické gesto jako z filmu, Olga Menzelová ukázala dojemný dárek od přítele

Zdroj: Profimedia

Olga Menzelová má partnera, kterého by jí mohla závidět nejedna žena. I když egyptolog Miroslav Bárta tráví hodně času v zahraničí, na svou milovanou pořád myslí a zahrnuje ji romantickými dárky. Nedávno jí například nechal poslat kytici až z Egypta.

Producentka Olga Menzelová je známá svým netradičním životním stylem. Nikoho proto asi nepřekvapí, že s egyptologem Miroslavem Bártou začala randit ještě v době, kdy žil její manžel, oscarový režisér Jiří Menzel.

Režisér Menzel o Bártovi věděl

Ten byl v té době už nemocný a Olga se o něj vzorně starala. Režisér, který je podepsaný pod takovými snímky jako Na samotě u lesa, Postřižiny nebo Slavnosti sněženek, proto věděl o jejich společném synovi Albertovi, a dokonce se na něj těšil.

Menzelová s Bártou vychovává ještě nejstarší dceru Aničku, kterou má s režisérem Jaroslavem Brabcem. Tatínkem prostřední Evičky je pak Jiří Menzel. Miroslav Bárta je uznávaným archeologem, který často odjíždí na služební cesty do zahraničí.

Svoji partnerku ale Bárta nade vše miluje a svou nepřítomnost se jí snaží vynahrazovat velkorysými dárky. Nedávno jí proto poslal nádhernou kytici až z dalekého Egypta, kde v Abusíru vede archeologické výzkumy. Menzelová, která pečuje o tři děti, musela mít z takové pozornosti jistě obrovskou radost.

"Kdyby Vám některá žena řekla, že miluje květiny a my bychom viděli, že je zapomněla zalévat, jistě bychom v její ´lásku´ ke květinám nevěřili. Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme," rozepsala se Olga na sociální síti.

Gentleman, který umí potěšit ženu

"Kde tato aktivní péče chybí, tam není láska. A mně dnes přišly květiny až z Egypta, z Abusíru… Děkuji lásko (Miroslav Bárta) za veškerou starost a péči o mě, o nás, i když tady zrovna nejsi," dodala producentka dojatě.

Už po chvíli se u příspěvku objevily pochvalné komentáře. "To je krásný! Zasloužíte si to," napsala například jedna ze sledujících. „Tak to klobouk dolů… před Miroslavem… to muselo být… překvapení," přidala se další žena.

"Jojo. Ale hlavně to, ze člověk ví, že někde, i když daleko, je někdo, kdo na něj myslí a přemýšlí, jak ho potěšit…," odpověděla na vzkaz Menzelová. Ta je určitě šťastná, že má vedle sebe gentlemana, který ví, jak nejlépe potěšit svou ženu.

Olze přišla kytice až z Egypta. Tomu se říká láska.