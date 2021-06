Olga Menzelová vyrazila k moři: Po třech porodech předvedla dokonalé tělo!

Olga Menzelová je trojnásobná matka, na její postavě to ovšem vůbec nezanechalo žádné stopy. Vdova po Jiřím Menzelovi má postavu, kterou jí mohou závidět i o generace mladší ženy. Není divu, že se vypracovaným tělem pochlubila na svém Instagramu!

Olga Menzelová a Jiří Menzel rozhodně neměli tradiční model rodiny. Jelikož známý režisér nechtěl děti, jeho žena si před lety odskočila za Jaroslavem Brabcem a počala s ním nemanželskou dceru Aničku, té je dnes už dvanáct let.

Ani nevěra ale vztah Menzelových nezničila a po pár letech Olga znovu otěhotněla. Otcem druhé dcery už byl její právoplatný manžel Jiří.

Menzel se ještě za svého života dočkal třetího potomka, opět ale nebyl jeho biologickým tatínkem. Syna Alberta má Menzelová se známým egyptologem Miroslavem Bártou a podařilo se jí utajit nejen celé těhotenství, ale i porod!

Utajený porod v cizině a pašování syna bez papírů do Čech

Jelikož na tom nebyl Jiří Menzel zdravotně nejlépe, rozhodla se jeho manželka Olga třetí těhotenství před světem ututlat.

Veřejnost se o existenci malého Alberta dozvěděla, až když bylo chlapci několik měsíců. Kvůli utajení ale trojnásobná maminka musela pořádně riskovat. Odjela v tajnosti na Mallorcu, kde porodila pouze s pomocí porodního asistenta. Syna pak převážela zpět do republiky bez potřebných dokumentů.

"Šlo mi především o soukromí. Celé ty tři roky jsem se starala o Jiřího. K tomu jsem potřebovala klid, abych mu mohla dopřát vše potřebné. Nechtěla jsem v této složité situaci řešit narození potomka. Bylo mi jasné, že kdyby lidé probádali mé těhotenství, tak by nám to moc klidu nepřineslo," vysvětlila Menzelová Blesku, proč se takto rozhodla.

Kvůli nemocnému manželovi se ale potřebovala co nejdříve vrátit do Čech. Jelikož by vyřízení pasu pro malého Alberta trvalo tři měsíce, naložila ho bez dokumentů do auta a po cestě domů trnula strachy, aby ji nezadrželi při běžné kontrole jako únoskyni. "Největší strach jsem měla, když jsme vjížděli autem na trajekt, kde u vjezdu byla kontrola. Tam jsem Albíska zakryla dekou. Trnula jsem, že mě budou mít za únoskyni, ale měla jsem s sebou papíry o porodu," řekla tehdy stejnému webu. Dnes už má krásná vdova nejhorší období za sebou a už si mateřství naplno užívá, což dokázala i fotkami z dovolené.

Olga Menzelová vypadá i po třech porodech skvěle, pochlubila se fotografií v plavkách

"Mami, já tě vyfotím, ať víš, jak jsi vypadala, když jsi ještě nebyla úplně stará, ale jen nastárlá… Anča," napsala Olga Menzelová vtipný popisek k fotografií, které pořídila její nejstarší dcera.

Na snímcích vypadá vdova po Menzelovi báječně, navíc odhaluje svou vypracovanou postavu v plavkách, za což ihned sklidila slova obdivu od svých sledujících. "Nádherná postava po 3 dětech a porodech, wau! Navíc po čtyřicítce!" nešetřili sledující chválou.

Menzelová k fotce také připsala, že právě slunce je pro ni hnacím motorem v těžkých životních situacích. "Jen tak mimochodem… Všimli jste si, že lidé, kteří mají po většinu roku k dispozici sluneční paprsky, jsou jinak mentálně nastaveni? Mají lepší náladu, uvažují pozitivněji, jsou příjemnější, veselejší, všechny potíže se jim snáší lépe," svěřila se trojnásobná maminka se svým poznatkem.

I my musíme uznat, že Menzelová vypadá opravdu skvěle, tleskáme a přejeme její netradiční rodince mnoho štěstí do budoucích let.

Menzelová předvedla své dokonalé křivky