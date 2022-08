Olga Menzelová prozradila trik, jak na vyrýsovanou postavu, stojí pár korun

Zdroj: Profimedia

Olga Menzelová se na sociální síti pochlubila snímkem své postavy, kterým všem vyrazila dech. Na fotce v plavkách totiž ukázala, že se i ve svých čtyřiačtyřiceti letech stále udržuje v perfektní formě a chlubí se krásně vypracovaným bříškem. Není se ale čemu divit. Vdova po Jiřím Menzelovi totiž dbá na vyvážený jídelníček a pravidelný pohyb. Nedá přitom dopustit ani na půsty.

Vypadá to, jako by se snad Olze Menzelové podařilo zastavit čas. Vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Manzelovi totiž vůbec nestárne. Naopak se zdá, že s přibývajícím věkem vypadá snad ještě lépe než kdy předtím. Svou postavu a bezchybnou pleť ale rozhodně nemá zadarmo.

Do posilovny nechodí

I když by se na první pohled mohlo zdát, že musí Olga Menzelová trávit spoustu času v posilovně, opak je pravdou. Na dojíždějí do „fitka” totiž nemá dle svých slov čas a cvičí tak jen se svou vlastní vahou, a to prakticky kdekoliv, kde to jen jde. „Nikam cvičit nechodím, protože na to nemám čas. Je potřeba někam dojít, dojet a tím ztrácím čas na cestě, převléci se, pak zase cesta zpět. Takže jen využívám příležitostí během dne. Třeba na dětském hřišti, v lese s dětmi. Ony si hrají a já si mezitím zacvičím,” prozradila Olga Menzelová, jak se udržuje fit, a k textu pro inspiraci přidala i několik cviků.

Voda s citronem a půst

Olga Menzelová dbá na svůj jídelníček a snaží se stravovat hlavně zdravě. Prozradila ale také, že někdy se zkrátka nestravuje vůbec. Občas totiž drží půst. „Půsty mám moc ráda. Jen na ně člověk musí být dobře připravený mentálně. A pak to jde samo. Víte, že půsty můžete zpomalit proces stárnutí?” mluvila Olga směrem ke svým sledujícím a dodala, že někdy vydrží bez jídla několik hodin, jindy i pár dnů.

Jinak si ale každé ráno dopřává sklenici vlažné vody s citronem a špetkou jedlé sody. Takový nápoj totiž podle ní slouží jako prevence překyselení organismu a podporuje reprodukci buněk. Její trik je tak téměř zadarmo, ale udělá hodně užitku.