Olga Menzelová: Drahý dům dál neutáhne, musela ho prodat i kvůli loupeži!

Odchod Jiřího Menzela byl pro jeho manželku Olgu velmi náročný, s pomocí zdravotních sester se totiž o nemocného manžela starala až do samého konce.

Psychicky těžké období nakonec řešila nasazením léků. "Musela jsem si pomoct antidepresivy, k čemuž v poslední době přispělo i to, že jsme se stali obětí podvodu při koupi nemovitosti (ještě za Jirkova života) a následně dům vykradli dělníci firmy, která objekt opravovala," přiznala Menzelová.

Souhrn událostí nakonec dotlačil trojnásobnou maminku k definitivnímu rozhodnutí, dle deníku Blesk půjde luxusní vila do prodeje. Pro Menzelovou to bude obrovská finanční úleva, generovat téměř sto tisíc na splátky totiž bylo neúnosné a to zvlášť v době pandemie.

Snad najde krásná vdova brzy pro rodinu nové útočiště.