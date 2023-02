Menzelová potkala Menzela kvůli domácímu úkolu, jako studentka si splnila sen

Zdroj: Profimedia

Olga Menzelová a Jiří Menzel měli mezi sebou více než čtyřicetiletý věkový rozdíl. Úspěšný režisér si musel půvabnou blondýnku získat, láska na první pohled to rozhodně nebyla. Jeho vytrvalost se mu ovšem vyplatila, Olga o něj pečovala až do konce jeho dní. To, že byla mladší kráska pro Menzela opravdovou láskou, dokazuje fakt, že byla jedinou ženou, kterou si vzal.

Legendární režisér se zapsal do historie české kinematografie snímkem Ostře sledované vlaky. V roce 1968 si za něj odnesl z Los Angeles Oscara. Ke klenotu českých filmů přidal další skvělé snímky jako jsou například Vesničko má středisková, Postřižiny nebo Rozmarné léto.

Osudové setkání

Zatímco v profesním životě zářil, v osobním životě už to to tak slavné nebylo. Mnozí ho podezřívali dokonce z toho, že zůstane starým mládencem. Vše změnila až jedna žena, tou byla právě o desítky let mladší Olga. Velká milovnice sportu se chtěla svému koníčku věnovat po celý život. Nakonec ji osud zavál na Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Toto rozhodnutí zcela ovlivnilo její život, tehdy to ovšem ještě nevěděla. V rámci studií se setkávala se známými osobnostmi, jednou z nich byl právě její budoucí manžel Jiří Menzel, se kterým šla dělat rozhovor a plnila si tak sen o budoucím povolání.

Ze začátku tomuto vztahu nedával nikdo šance, čtyřicetiletý věkový rozdíl pohoršoval širokou veřejnost. Olga byla často označována za zlatokopku. Režisér a jeho láska si nenechali své pouto zničit, po několika letech se vzali v cizině. A to konkrétně v thajském Bangkoku před tamním českým velvyslancem. Menzel si na první a zároveň poslední svatbu počkal do svých 66 let.

Trable v ráji

Půvabná Olga chtěla ovšem kromě manželství i děti. Tady narazila s oscarovým režisérem na opravdový problém. Touha po dítěti byla silnější než manželství s Menzelem, vytouženého potomka počala s Jaroslavem Brabcem. Olga nějakou dobu s biologickým otcem své dcery žila, později se ovšem vrátila k Menzelovi. Bezdětný režisér si po nějaké době dceru Jaroslava a Olgy nechal dokonce napsat na sebe. V pozdějším věku tak poprvé poznal to, jaké to je být rodičem. Olga vzápětí otěhotněla podruhé, tento porod si už Menzel nenechal ujít.

Zdálo se tak, že vztah Olgy a Jiřího už vydrží vše, vypadalo to na dokonalou rodinnou idylku. Vše překazil až režisérův zdravotní stav. Jiří musel podstoupit komplikovanou operaci hlavy kvůli meningitidě v roce 2017. Po dlouhém pobytu v nemocnici si Jiřího vzala Olga do domácí péče. Milující manželka se o nemocného režiséra postarala až do konce jeho dní.

