Olga Menzelová zavzpomínala na Menzela: Reakce herečky Vášáryové ji zaskočila

Vdova po Jiřím Menzelovi, Olga Menzelová, byla jedním z hostů slovenské relace Zlaté časy. V jednom momentu zavzpomínala na svého manžela Jiřího a prozradila, jaký v jejich soužití byl. Reakce na výpověď Menzelové se nezdržela bývalá herečka a politička Magda Vášáryová, která pár slovy odrovnala nejen Olgu, ale i všechny přítomné.

Od smrti českého režiséra Jiřího Menzala již uplynulo více než osm měsíců. Jeho manželka Olga na něj ovšem stále velmi vzpomíná. Ještě aby také ne, Po boku filmového mistra strávila dlouhých šestnáct let, a i když bylo jejich manželství zcela netradiční, hluboce se milovali. Olga vždy toužila po dítěti, ovšem Jiří potomka nechtěl. Taková skutečnost nakonec přerostla v románek s režisérem Jaroslavem Brabcem, ze kterého vzešla dcera Anna. „Čekala jsem, že se to zlomí, což se nestalo, a tak jsme se dohodli, že se naše životy oddělí. Ale když pak ta realita nastala, já jsem čekala Aničku a začala žít s jejím tátou, tak to bylo pro Jirku složitější, než si myslel,” nechala se před časem Olga slyšet podle webu iDNES pro časopis Moje psychologie.

Názor nakonec změnil

Postupem času si tedy Jiří uvědomil, o co přišel a co by chtěl. Druhou dceru Evu už tedy Olga počala s Jiřím a vrátili se k sobě. „Byli jsme divní tím, že jsme zájmy dětí povýšili nad zájmy dospělých. Jirka miloval stejně tak Aničku jako Evičku a stejně miluje i Jarda, Aniččin táta, obě holky bez rozdílu. Evička nikdy necítila, že by je nějak odděloval,” vysvětlovala ještě komplikované vztahy manželka zesnulého režiséra.

Manželství plné lásky a pochopení

Vztah Olgy a Jiřího Menzelových může být pro mnohé nepochopitelný, důležité ovšem je, že byli oba šťastní a spokojení. Na soužití s oscarovým režisérem nyní Olga zavzpomínala i ve slovenském pořadu Zlaté časy. „S někým se dobře mlčí. I my jsme to tak s Jirkou měli. Někdy má člověk pocit trapnosti, když je ticho, ale s Jirkou to tak nebylo,” nechala se slyšet podle webu Nový čas a poukázala na to, jak moc si s manželem byli blízcí.

Reakce se ovšem nezdržela bývalá herečka a politička Magda Vášáryová, která všechny přítomné rozesmála. „Já už to zažívám čtyřicet let,” prohlásila bezprostředně a vystřelila si tak ze svého manžela, Milana Lasici, který je moderátor show Zlaté časy.

V roce 1968 získal Jiří Menzel Oscara za film Ostře sledované vlaky:

Zdroj: Youtube