Olga Menzelová o manželově jmění: Co si neodpracoval, to neměl

Olga Menzelová se starala o svého manžela Jiřího až do poslední chvilky. Aby nemusel režisér trávit čas v péči lékařů, vybavila trojnásobná maminka přímo v domě pokoj, ve kterém byly stejné přístroje jako v nemocnici. Tento počin ale vyšel vdovu na pořádný balík, na výstavbu pokoje prý padly veškeré úspory pro děti.

Jiří Menzel v listopadu 2017 prodělal meningokokovou infekci, kvůli které musel podstoupit několikahodinovou operaci a lékaři ho následně uvedli do umělého spánku.

Jako zázrakem se podařilo režisérovi vážný stav překonat a v březnu 2018 byl převezen na rehabilitační kliniku na Malvazinkách, kde se učil znovu mluvit a chodit.

Menzel pak ještě podstoupil doléčení na několika klinikách, až si ho v září stejného roku vzala manželka Olga do domácí péče.

Na pokoj padly veškeré úspory

Olga Menzelová nechala svému muži v domě zařídit speciální pokoj s přístroji, které ke svému životu režisér potřeboval. Menzel měl navíc k dispozici ošetřovatelku, což nebyla zrovna levná záležitost. Menzelová dnes přiznává, že jí tato obětavost stála veškeré úspory.

"Jirka se dostal do těžké situace, kdybychom nepoužili úspory pro holky, co byly uloženy na školy, kdybych já nevydělávala a nestarala se o rodinu, tak si nikdy nebudeme moci dovolit mít Jirku dva roky doma s touhle stálou péčí," svěřila se vdova v podcastu pro Dvojku Českého rozhlasu.

Jirka nebyl bohatý

Menzelová ve výše zmíněném pořadu také odtajnila, jak to měl její zesnulý manžel s financemi. "Jirka bohatý nebyl, co si neodpracoval, to neměl. On byl velmi nepraktický člověk," překvapila maminka tří dětí.

Vdova mimo jiné vysvětlila, jak fungovalo volné manželství s Menzelem. Ve vztahu si Olga pořídila celkem tři děti, režisér byl ale otcem pouze prostřední dcery Evy. "Poslední roky vždy Jirka říkal, miláčku, já tě tak mám rád a my se nikdy neopustíme, ale já chci, abys byla šťastná. A tak jsme si dali tuhle svobodu, ale s tou podmínkou, že se tedy neopustíme. A mě by na moment nenapadlo, že toho Jirku opustím a nepostarám se o něj, když to bude potřebovat, a to je pro mě manželský slib v dobrém i ve zlém," tvrdí Menzelová.

Dceru Aničku má Menzelová s Jaroslavem Brabcem a nejmladšího syna Alberta s egyptologem Miroslavem Bártou.

